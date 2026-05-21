Mãe de Deolane quebra o silêncio após nova prisão da filha e afirma:

Por Fabíola Reipert/R7

Publicada em 21/05/2026 às 16h19

Na manhã desta quinta-feira (21), a advogada foi detida em sua mansão, em São Paulo, durante a Operação Vérnix, do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo o promotor Lincoln Gakiya, do GAECO, Deolane teria participado de movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam R$ 327 milhões.

A investigação também aponta indícios de ligação com integrantes da facção, incompatibilidades patrimoniais, empresas usadas para movimentar dinheiro de origem não esclarecida e compra de bens de alto padrão.

Mas, para a mãe da “influenciadora”, Solange Bezerra, nada disso foi surpresa. Nos stories do Instagram, ela afirmou que já esperava pela prisão da filha e sugeriu que Deolane estaria sendo usada como “cortina de fumaça”.

“Pra lhes ser sinceros já esperávamos por isso, a gente sempre espera, porque toda vez que querem uma cortina de fumaça pra encobrir os escândalos que acontece no país eles a prendem, eu só me pergunto até quando essa perseguição vai”, escreveu. 😬

Na sequência, ela compartilhou uma publicação da filha Daniele Bezerra em defesa da irmã e disparou: “Querem nos matar, mas o Deus que nos sustenta é maior.”

Daniele também publicou um longo texto defendendo Deolane e criticando a operação.