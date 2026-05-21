Após saída do SBT, Virginia Fonseca confirma quadro na Globo

Por R7

Publicada em 21/05/2026 às 16h14

Virginia Fonseca confirmou que fará parte da cobertura da Copa do Mundo no Domingão com Huck, exibido pela Globo aos domingos. A influenciadora revelou a novidade ao compartilhar uma publicação sobre o projeto nas redes sociais.

Segundo o material divulgado, ela participará de conteúdos especiais ligados aos jogos da seleção brasileira durante o torneio internacional. “Todo honra e glória a Deus! 2026 é nosso e o hexa vem”, escreveu Virginia Fonseca ao repostar a publicação nas redes sociais.

De acordo com as informações divulgadas pela influenciadora, o projeto terá foco em experiências vividas nas cidades-sede da Copa do Mundo. A proposta é mostrar turismo, gastronomia, compras e até situações inesperadas enfrentadas pelos torcedores brasileiros durante o campeonato.

Virginia Fonseca retorna à TV pela Globo

O trabalho marcará o retorno de Virginia Fonseca à televisão após o fim do Sabadou com Virginia, exibido pelo SBT. A atração permaneceu no ar durante quase dois anos e teve a última edição transmitida em 21 de março de 2026. O encerramento foi comunicado oficialmente pela própria apresentadora no início do ano, após a decisão de não renovar contrato com a emissora de Silvio Santos (1930-2024).

“Depois de dois anos e uma importante história construída, SBT e Virginia Fonseca comunicam o fim do programa Sabadou com Virginia. No final de 2025, a apresentadora informou que não iria renovar seu contrato com o SBT, por sentir necessidade de se dedicar às suas novas frentes de trabalho”, informou o comuni

A nota da emissora criada por Silvio Santos também destacou o desempenho da parceria entre Virginia Fonseca e o canal paulista. “Foi um período extremamente feliz e produtivo tanto para Virginia como para o SBT”, acrescentou o texto.