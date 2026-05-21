Mariana Carvalho visita Pimenta Bueno, acompanha obra do CAPS e reforça agenda política no município

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/05/2026 às 14h25

A pré-candidata ao Senado, Mariana Carvalho, esteve em Pimenta Bueno acompanhada do deputado federal Maurício Carvalho, em agenda que reuniu encontros com lideranças políticas, representantes municipais e apoiadores no município do interior de Rondônia.

Durante a passagem pela cidade, a agenda incluiu o acompanhamento das obras do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), estrutura que, segundo Mariana Carvalho, está sendo construída com recursos destinados durante o período em que exerceu mandato como deputada federal. O empreendimento, conforme informado, integra ações voltadas ao fortalecimento da assistência em saúde mental e ao atendimento da população local.

Ao longo da visita, Mariana também se reuniu com prefeitos, vereadores, lideranças políticas e pessoas próximas ao grupo político. Nas redes sociais, a pré-candidata ao Senado registrou agradecimento pela recepção recebida no município e destacou a satisfação em reencontrar aliados e parceiros políticos.

Segundo ela, a passagem por Pimenta Bueno foi marcada pelo reencontro com “amigos, lideranças, prefeitos, vereadores e parceiros queridos” que acompanham sua trajetória política. Mariana ainda manifestou gratidão pela acolhida recebida durante a agenda no município.