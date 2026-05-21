Ronaldo Caiado critica cenário político, cita Daniel Vorcaro e afirma que “contaminado” não pode ocupar Presidência

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/05/2026 às 14h10

A defesa de maior preparo político e de uma trajetória pública consolidada para candidatos à Presidência da República marcou o discurso do ex-governador de Goiás e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Ronaldo Caiado (PSD), nesta quarta-feira (20), durante participação na Marcha dos Prefeitos, realizada em Brasília. Sem mencionar diretamente adversários na disputa eleitoral, o político afirmou que o cargo exige experiência anterior e sustentou que a condição moral do postulante deve ser observada.

Segundo Caiado, alguém que esteja “contaminado” não possui condições de ocupar a chefia do Executivo nacional. Em sua fala, ele associou a declaração ao empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, atualmente preso em Brasília sob acusação de liderar um esquema bilionário de fraudes financeiras investigado pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, os valores movimentados no suposto esquema podem alcançar R$ 12 bilhões.

Ao abordar o tema, Caiado declarou que Vorcaro teria relação com diferentes esferas institucionais do país. “Vorcaro contaminou todos os Poderes. Todos os Poderes estão envolvidos em escândalos”, afirmou. Na sequência, reforçou a necessidade de transparência na trajetória de quem pretende disputar a Presidência da República. Para ele, “a vida do candidato deve ser pública” e uma pessoa considerada “contaminada” não teria “estatura para sentar na cadeira da Presidência da República”.

Ainda no evento, o ex-governador de Goiás argumentou que a experiência administrativa deve anteceder uma eventual chegada ao comando do país. Sem citar nomes de concorrentes eleitorais, sustentou que o exercício da Presidência não pode ser tratado como espaço de aprendizado, indicando que preparo político e administrativo seriam requisitos indispensáveis.

O discurso também incluiu críticas diretas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caiado questionou medidas adotadas recentemente pelo governo federal, especialmente o programa chamado “Novo Desenrola Brasil”, conhecido também como “Desenrola 2.0”. Segundo ele, políticas econômicas vêm sendo conduzidas de forma inadequada e acabam transferindo responsabilidades para os municípios.

“Você quer dizer que o FGTS [Fundo de Garantia por Tempo de Serviço], que é meu, vai me desenrolar? Que cortesia é essa? Um dinheiro que é meu. Cinco meses da eleição, vou tirar a ‘taxa das blusinhas’ e a costureira que está lá enrolada, não sabe como vai vender”, declarou o político durante a fala aos prefeitos.

Na sequência, Caiado voltou a criticar a condução do governo federal ao afirmar que despesas e consequências das decisões acabam recaindo sobre as administrações locais. “É assim que o Lula faz, ele joga a conta para os prefeitos pagarem, quem vai continuar caindo nesse conto da carochinha?”, acrescentou.

Nas últimas semanas, o nome de Daniel Vorcaro voltou ao centro do debate político após a divulgação de mensagens e de um áudio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também apontado como pré-candidato à Presidência. O material divulgado mostra cobranças financeiras dirigidas ao empresário para o financiamento do filme “Dark Horse”, produção relacionada à trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).