Semsau por meio da UBS Helvécio Barbosa Lagares realiza uma ação especial de promoção e prevenção em saúde

Por Assessoria

Publicada em 21/05/2026 às 15h00

Você sabia que cuidar do coração é cuidar da vida? No último dia 15 de maio, data em que celebramos o Dia Mundial de Prevenção da Hipertensão, Espigão d'Oeste mostrou mais uma vez que saúde se faz com cuidado, dedicação e amor ao próximo.

A Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, através da UBS Helvécio Barbosa Lagares, realizou uma ação especial de promoção e prevenção em saúde. O encontro contou com a participação dos núcleos da residência multiprofissional nas áreas de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Enfermagem, além do médico da unidade e de um profissional de Educação Física.

Juntos, eles contribuíram com orientações voltadas à prevenção e controle da hipertensão arterial, demonstrando que o cuidado integral é possível quando diferentes saberes se unem em prol do cidadão.

Durante a atividade, foram realizadas:

Aferição de pressão arterial

Orientações nutricionais

Incentivo à prática de atividade física

Acolhimento multiprofissional

Orientações em saúde

Cada gesto, cada palavra, cada orientação foi plantada como semente de bem-estar na vida de quem participou.

No total 23 pacientes participaram da ação, fortalecendo o vínculo da equipe com a comunidade e promovendo cuidado integral à população espigãoense.

Aqui em Espigão d'Oeste, saúde não é apenas ausência de doença. É presença de cuidado, é proximidade, é valorizar cada pessoa que caminha por nossas ruas, que cultiva nossa terra, que constrói nosso futuro.

Cuide do seu coração. Cuide de você. A UBS Helvécio Barbosa Lagares e toda a SEMSAU estão de portas abertas para acolher você e sua família.

Saúde é prevenção. Saúde é cuidado. Saúde é Espigão d'Oeste.