Wiveslando Neiva percorre distritos da Ponta do Abunã e reforça compromisso com desenvolvimento regional

Por Assessoria

Publicada em 21/05/2026 às 15h17

O suplente de deputado federal e pré-candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) esteve na região da Ponta do Abunã para ouvir de perto as principais demandas da população e reforçar o compromisso com o desenvolvimento dos distritos de Porto Velho. Ao lado de Dorvalino Pinheiro, Wiveslando percorreu Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, conversando com produtores rurais, comerciantes e moradores da região.

Durante as visitas, Wiveslando Neiva destacou a importância do contato direto com a população para compreender as necessidades de cada comunidade. Segundo ele, ouvir as pessoas e acolher as demandas é fundamental para construir soluções eficientes. “Nosso trabalho é estar presente, ouvindo cada cidadão, entendendo os desafios enfrentados pelos produtores, comerciantes e famílias da região. É assim que conseguimos levar as reivindicações e buscar melhorias concretas para a população”, frisou.

Na agenda, Wiveslando também visitou o Reca (Projeto de Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado), referência em produção sustentável no distrito de Nova Califórnia. Recentemente, o local recebeu investimento de R$ 500 mil destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) para a aquisição de dois secadores de grãos, fortalecendo a produção agrícola e garantindo melhores condições para os produtores.

“O deputado Ezequiel Neiva tem realizado um trabalho importante em apoio ao setor produtivo. Esse investimento no Reca contribui diretamente para o aumento da produção e fortalece a economia regional”, destacou Wiveslando Neiva.

O pré-candidato a deputado estadual ressaltou ainda a necessidade de ampliar as políticas públicas voltadas à Ponta do Abunã, principalmente nas áreas de infraestrutura, produção rural e apoio ao empreendedorismo. Para ele, a região possui grande potencial econômico e precisa de investimentos permanentes para continuar avançando. “A Ponta do Abunã é estratégica para Rondônia e necessita de atenção especial. Vamos continuar trabalhando para garantir investimentos e assegurar mais oportunidades para quem vive e produz na região”, afirmou.

Wiveslando Neiva reforçou a importância de manter a região no centro das discussões políticas e administrativas do estado. “A população da Ponta do Abunã precisa ser valorizada e atendida com ações concretas que promovam qualidade de vida e desenvolvimento. “A região precisa de atenção e investimentos contínuos. Nosso compromisso é continuar acompanhando de perto as necessidades da população e lutando por melhorias que façam diferença na vida das pessoas”, encerrou.