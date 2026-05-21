Vini Jr tira férias após término conturbado com Virginia

Por IG

Publicada em 21/05/2026 às 16h05

O atacante Vini Jr decidiu se afastar dos treinamentos do Real Madrid nesta quinta-feira (21), em meio à intensa repercussão do fim de seu relacionamento com Virginia Fonseca. O término tomou conta das redes sociais e se transformou em um dos assuntos mais comentados do universo dos famosos.

A reportagem do iG apurou que, com a liberação do clube espanhol, o jogador antecipou suas férias e não atuará mais pelo Real Madrid nessa reta final de temporada. O camisa 7 só deve retornar aos trabalhos oficiais diretamente com a Seleção Brasileira, para a disputa do amistoso contra o Panamá, no dia 31 de maio, que serve como preparação para o mundial.

Buscando se blidar dos holofotes e das polêmicas nas redes sociais e na internet, Vini Jr embarcou para Porto Rico. O craque escolheu o destino caribenho para descansar, relaxar e principalmente focar na sua saúde física e mental antes de se apresentar para Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

Virginia e Vini Jr colocaram um ponto final no relacionamento de sete meses, na última sexta-feira (15). No Instagram, a influenciadora publicou uma foto ao lado do craque e surpreendeu os fãs e seguidores com o anúncio do fim da relação. Já o craque, só se pronunciou sobre o assunto na segunda-feira (18).

Ataques racistas

O nome de Vini Jr se manteve entre os assuntos mais comentados das redes sociais, depois que a ex, Virginia Fonseca, foi acusada de racismo, diante de um vídeo publicado no Instagram. Na publicação, feita no dia anterior, a influenciadora aparecia beijando um macaco vestido com um uniforme de basquete em um zoológico.

O registro de Virginia, no entanto, tomou proporções inesperadas na internet, quando internautas passam a associar as imagens feitas pela influenciadora a comentários racistas direcionados a Vini Jr, astro do Real Madrid.