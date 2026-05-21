Irã cria autoridade para administrar Estreito de Ormuz e divulga mapa com áreas sob controle

Por G1

Publicada em 21/05/2026 às 16h00

A nova autoridade criada pelo Irã para administrar o Estreito de Ormuz anunciou nesta quarta-feira (20) a criação de uma “zona marítima controlada” na região, em meio ao aumento do controle iraniano sobre a principal rota global de transporte de petróleo.

Segundo a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, o controle se estende da seguinte forma:

lado leste: da linha que conecta Kuh-e Mobarak, no Irã, à cidade de Fujairah, nos Emirados Árabes;

lado oeste: da linha entre a extremidade da ilha iraniana de Qeshm e Umm Al Quwain, também nos Emirados Árabes.

Segundo a autoridade iraniana, embarcações que quiserem atravessar a área para passar pelo estreito precisarão de coordenação e autorização prévia do órgão.

Mais cedo, a Reuters revelou detalhes de um mecanismo criado pelo Irã para controlar a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo.

Segundo a agência, o sistema envolve triagem de embarcações pela Guarda Revolucionária Islâmica, acordos diretos entre governos e, em alguns casos, cobranças para garantir travessias consideradas seguras.

A Reuters também informou que a nova Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico foi criada para aprovar, monitorar e possivelmente taxar travessias na região.

Documentos analisados pela agência indicam que armadores precisam enviar informações detalhadas sobre carga, tripulação, origem e destino das embarcações para obter autorização iraniana.