Trump diz que não quer pedágio no Estreito de Ormuz e que tirará urânio enriquecido do Irã

Por G1

Publicada em 21/05/2026 às 15h46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (21) que não vai permitir a criação de pedágios no Estreito de Ormuz e que irá tirar o urânio enriquecido do Irã.

Ao ser questionado por jornalistas sobre as negociações com o governo iraniano para o fim da guerra e uma suposta determinação do líder supremo Motjaba Khamenei, proibindo a retirada de urânio do país, Trump afirmou:

"Nós vamos conseguir. Não precisamos disso, não queremos isso. Provavelmente vamos destruir depois que conseguirmos, mas não vamos deixar que eles fiquem com isso".

Nesta quarta-feira (20), Trump disse que "dará uma chance" ao Irã e que não tem pressa nas negociações para encerrar definitivamente a guerra.

A declaração foi dada após ele ser questionado por uma jornalista sobre Ormuz e a sua expectativa para o fim do confronto ao embarcar para um compromisso oficial em Connecticut. Trump declarou que atingir os objetivos da missão é mais importante do que estabelecer um cronograma para sua conclusão.

"Vamos dar essa chance, não tenho pressa. Todo mundo fica dizendo: 'Ah, as eleições de meio de mandato'. Não tenho pressa", falou.

Mais tarde, já durante seu discurso na formatura da Academia da Guarda Costeira dos EUA, ele voltou a falar sobre o Irã, disse que não irá ceder e que as tropas iranianas foram destruídas :

"Acabou tudo. A marinha deles acabou. A força aérea deles acabou. Quase tudo. A única questão é: vamos lá e terminamos o serviço? Eles vão assinar algum documento? Vamos ver o que acontece. Talvez tenhamos que atingir o Irã com ainda mais força, mas talvez não".

Donald Trump — Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Pouco antes, em mensagem de áudio divulgada em sua conta no Telegram, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, disse que o Irã não irá se render aos Estados Unidos, apesar da crescente pressão econômica.

Qalibaf, que também é um dos principais negociadores de Teerã, disse que as Forças Armadas do país aproveitaram o cessar-fogo da guerra para se reconstruir e que os movimentos "óbvios e ocultos" do governo Trump demonstram que Washington busca uma nova rodada de confrontos.

Trump sofreu derrota no Congresso e tem baixo índice de aprovação

Nesta terça-feira (19), uma nova pesquisa Reuters/Ipsos apontou que a taxa de aprovação do presidente dos EUA caiu para quase o seu nível mais baixo desde que ele retornou à Casa Branca: apenas 35% aprovam seu desempenho.

No mesmo dia, Trump sofreu uma derrota no Congresso. O Senado dos EUA avançou com um projeto de lei que busca obrigá-lo a retirar o país da guerra contra o Irã.

Desde que Trump ordenou o ataque ao Irã, no fim de fevereiro, democratas vêm tentando aprovar propostas para restringir os poderes de guerra do presidente, mas até então, os republicanos tinham conseguido reunir votos suficientes para barrá-las.