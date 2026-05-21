Rondônia prejudicada pelos cortes no transporte aéreo, Simone Mendes abre hoje a ExpoVIlhena, Agetran discute trânsito de Porto Velho em Brasília

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/05/2026 às 14h00

Voos – Desde julho de 2025 que Rondônia ficou prejudicada com o corte de voos comerciais pelas aéreas, que exploram o serviço no Estado, Latam, Gol e Azul. A Região Norte depende do transporte aéreo e, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi a que mais sofreu com cortes de voos neste mês de maio, a exemplo do ano anterior. O transporte aéreo é fundamental para a Região Norte, devido à distância dos centros industriais via terrestre w fluvial, mesmo sendo um Estado de ótima produção agropecuária. Devido ao conflito no Oriente Médio o preço do petróleo foi majorado, inclusive o etanol, que chega ao Estado oriundo do Mato Grosso. Rio de Janeiro e Rondônia não aderiram à solicitação do Governo Federal para redução no preço da gasolina e do diesel. O subsídio do governo, cerca de R$ 1,20 por litro, com União e Estado bancando 50% cada um do valor terminará no final deste mês.

ExpoVilhena – A ExpoVilhena inicia hoje (21) e será encerrada no domingo (24). É um dos mais importantes eventos agropecuários do Estado e terá rodeios, exposição de animais, de máquinas agrícolas e equipamentos de última geração, veículos, área pecuária, torneio leiteiro dentre outras atrações. Os shows musicais também fazem parte da programação com Simone Mendes hoje (21) na abertura, dia 22 Hugo e Guilherme e no encerramento das apresentações musicais Gusttavo Lima, no sábado (23). “É um evento que realmente abrange a cidade e toda a região. Teremos também a participação do Sebrae, empresas expondo produtos e uma estrutura preparada para receber famílias inteiras”, argumentou Thiago Cândido, gestor comercial da Ditado Produções, que organiza o evento. A entrada será franca, desde que seja doado um quilo de alimento não perecível, que será destinado às entidades sociais. Quem deseja conforto e área privilegiada pode adquirir espaços disponíveis em áreas Prime como camarotes individuais e empresariais.

Trânsito – O assunto é pertinente e abordado com regularidade pela coluna. Porto Velho tem um trânsito violento, mal organizado, inseguro, pobre em sinalização, fiscalização ruim e orientação péssima. Esta semana o presidente da Associação dos Agentes de Trânsito de Rondônia (Agetran-RO), que representa a AGBrasil no Estado, Márcio Secundo, que é agente de trânsito, esteve reunido com o conselheiro Benedito Alves com a finalidade de discutir desafios da segurança viária e organizar pauta para serem avaliadas no Congresso Nacional, que será realizado em Brasília. E um dos graves problemas do trânsito na capital, os motoqueiros, foi assunto predominantes da pauta. “Hoje, o maior índice de sinistros de trânsito em Rondônia envolve motociclistas. Isso exige mudanças efetivas a curto, médio e longo prazos, com políticas públicas sérias, educação no trânsito e participação de toda a sociedade”, disse Secundo. Mais de 60% dos acidentes de trânsito em Porto Velho têm participação de motocicletas.

Trânsito II – Dados de agosto de 2025 apontam que Porto Velho tinha 127.906 automóveis e 107.811 motocicletas, boa parte dos chamados motoboys, que usam e abusam da prática de irregularidades no trânsito. Na maioria de as ocorrências de trânsito na Capital tem motocicletas envolvidas. O Pronto Socorro João Paulo II, que geralmente está lotado com pessoas espalhadas pelos corredores, porque não têm leitos suficientes e a maioria (cerca de 60%) de os pacientes de devido a acidentes envolvendo motocicletas. A Agetran-RO realmente precisa rever a situação do trânsito em Porto Velho, mas o principal é fiscalizar, organizar, orientar, e, em casos extremos multar e apreender. Não basta apenas multar, faturar, mas colocar agentes de trânsito nas ruas e avenidas. Com certeza iríamos reduzir os acidentes e os abusos dos motoqueiros que “furam”, semáforos, ultrapassam pela direita, excesso de velocidade, dentre outras irregularidades.

Governador – Boa parte dos trabalhos relacionados às eleições gerais de outubro com relação à sucessão estadual pelo senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, estará concentrada em Porto Velho, onde o partido tem o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Fernando Máximo, que obteve o maior número de votos (85.596) para a Câmara Federal em 2022, sendo mais de 45 mil na Capital do Estado. Rogério tem sua força maior no interior, pois seu domicílio eleitoral é Ji-Paraná, segundo maior município em número de votos (mais de 96 mil em condições de votar em 2024). Rogério, ainda, não definiu o pré-candidato a vice, mas Máximo terá fundamental importância nas pretensões de se eleger governador, se conseguir sem bem votado em Porto Velho. Isso significa, que o desempenho de Máximo na Capital poderá ser o divisor de água na luta de Rogério se eleger governador do Estado. A escolha de um vice da Capital também estaria nos planos do grupo liderado por Rogério.

Respigo

O “Diário Oficial” da Assembleia Legislativa (Ale) publicou na edição de hoje (21) resolução estabelecendo mudança do horário de funcionamento da Casa do Povo no período de 25 a 29 deste mês. A exemplo do que ocorre nos dias normais nas segundas-feiras, quintas e sextas-feiras o horário de funcionamento será em período integral, das 7h30 às 13h30 +++ É que a Casa do Povo estará concentrada na Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) que será realizada em Ji-Paraná na próxima semana. A Ale-RO tem estande próprio na maior mostra do gênero da Região Norte e terá sessão extraordinária itinerante agendada para quinta-feira (28) com início pela manhã, encerramento a tarde além de sessões solenes nos demais dias +++ Na terça-feira (19) o empresário Raniery Araújo Coêlho foi reeleito presidente da Fecomércio-RO. Na oportunidade, Raniery afirmou que continuará trabalhando em favor do setor produtivo com investimentos em tecnologia e fortalecimento da representatividade empresarial no Estado