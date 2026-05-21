Prefeitura de Jaru asfalta primeiro trecho duplicado da Avenida Rio de Janeiro

Por Assessoria

Publicada em 21/05/2026 às 14h48

Na última quarta-feira (20), exatamente uma semana após o início dos serviços, já começou a pavimentar o primeiro trecho duplicado, localizado entre as ruas Sergipe e Raimundo Cantanhede.

Em paralelo à pavimentação, as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – Seminsp executam o alargamento e terraplanagem do trecho que vai da Raimundo Cantanhêde até a Plácido de Castro.

O prefeito Jeverson Lima ressaltou a importância da Avenida Rio de Janeiro para a população jaruense. “Por ser uma via de acesso a importantes órgãos públicos como a Prefeitura, Fórum, Ministério Público, Câmara de Vereadores, além de bancos e estabelecimentos comerciais, o trânsito na região é intenso. A duplicação vem para trazer maior fluidez, organização e segurança ao tráfego de veículos na Rio de Janeiro”, disse.

O prefeito lembrou ainda que a duplicação da Avenida Rio de Janeiro é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Jaru e o deputado federal Lúcio Mosquini, responsável pela destinação de aproximadamente R$ 2 milhões, por meio de emenda parlamentar. Somados à contrapartida com recursos próprios do município, os investimentos garantem a execução do projeto. “Além de recursos financeiros, nós também estamos trabalhando com equipe e maquinários próprios na etapa de abertura e terraplanagem”, completou o prefeito.