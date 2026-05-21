Semusa leva campanha de vacinação às escolas de Rolim de Moura para atualização da caderneta infantil

Por Assessoria

Publicada em 21/05/2026 às 14h44

A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura, através da Vigilância em Saúde e em parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBS), deu início na terça-feira, 19 de maio de 2026, à campanha de vacinação nas escolas das redes municipal e estadual de ensino.

A iniciativa tem como foco a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes, ampliando a proteção contra doenças imunopreveníveis e reforçando a importância da imunização para a saúde da população.

Durante as visitas às escolas, as equipes de saúde realizam a verificação das carteiras de vacinação e aplicam as doses necessárias nos estudantes que estiverem com autorização assinada pelos pais ou responsáveis.

A campanha seguirá um cronograma definido para atender as unidades escolares do município, promovendo maior integração entre os setores da saúde e da educação, além de facilitar o acesso às vacinas disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além da aplicação das vacinas, os profissionais também orientam alunos, pais e responsáveis sobre a importância da imunização e da manutenção da caderneta vacinal atualizada, destacando que a prevenção continua sendo uma das principais formas de evitar o surgimento e a disseminação de doenças.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação busca aumentar a cobertura vacinal no município e conscientizar as famílias sobre a necessidade de manter as vacinas em dia, contribuindo para a proteção coletiva e para a promoção da saúde pública em Rolim de Moura.