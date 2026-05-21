Prefeitura inicia Operação Cidade Limpa no bairro Tamandaré

Por Assessoria

Publicada em 21/05/2026 às 14h41

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), deu início à Operação Cidade Limpa no bairro Tamandaré, reforçando as ações de limpeza e manutenção urbana no município.

A iniciativa contempla serviços de retirada de entulhos, limpeza das vias e demais ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população.

A operação tem como objetivo promover um ambiente mais limpo, organizado e seguro para os moradores, além de contribuir para a prevenção de problemas relacionados ao acúmulo de resíduos e ao período chuvoso.

A Prefeitura destaca que as equipes seguem trabalhando intensamente em diversos pontos da cidade, levando melhorias para os bairros e fortalecendo o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da comunidade.

A Operação Cidade Limpa faz parte do conjunto de ações desenvolvidas pela SEMOSP para manter a cidade mais limpa, acolhedora e preparada para atender às necessidades da população.