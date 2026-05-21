Ações de educação ambiental são intensificadas pelo governo em municípios do estado

Por Jorge Fernando

Publicada em 21/05/2026 às 14h36

Para promover a conscientização ambiental junto a população, o governo de Rondônia está promovendo uma série de atividades de educação ambiental em diferentes municípios do estado. As ações ocorrem desde segunda-feira (18), nos municípios de Ouro Preto do Oeste, Vale do Paraíso, Nova União e Mirante da Serra, com foco na sensibilização da população sobre queimadas, descarte correto de resíduos sólidos e preservação dos recursos naturais.

As atividades são realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e buscam fortalecer a prevenção aos incêndios florestais e incentivar práticas sustentáveis junto às comunidades.

Entre as ações desenvolvidas, estão:

Palestras educativas;

Orientações à população; e

Mobilizações voltadas à proteção ambiental.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa amplia a conscientização da população acerca da preservação ambiental. “A preservação ambiental é uma responsabilidade de todos e, o governo do estado tem trabalhado na promoção de políticas públicas que incentivem o uso consciente dos recursos naturais. As ações desenvolvidas fortalecem a educação ambiental e a construção de uma consciência coletiva em defesa das nossas florestas”, ressaltou.

ATUAÇÃO SIMULTÂNEA

Paralelamente, a Ceam também está atuando no município de Candeias do Jamari, e nos distritos de Triunfo e Vila Samuel. Nessas regiões, estão sendo realizadas palestras em escolas, distribuição de mudas, participações em programas de rádio, além de ações de busca ativa junto aos comércios e aos produtores rurais, ampliando o alcance das orientações ambientais e promovendo maior conscientização sobre a importância da preservação ambiental em Rondônia.

A coordenadora da Ceam, Deigna Laís Oliviak, salientou a importância das iniciativas promovidas pela Sedam para ampliar a conscientização da população sobre a preservação ambiental. “A Secretaria vem desenvolvendo um trabalho integrado em diversos municípios. Por meio da Ceam, realizamos ações educativas, campanhas em rádios, atividades informativas e palestras em escolas e comunidades, sempre baseadas em dados técnicos e em metodologias de educação ambiental. A proposta é fortalecer a conscientização popular e incentivar atitudes que contribuam para a redução das queimadas e para a proteção do meio ambiente em todo o estado.”

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o trabalho realizado reforça a necessidade de adotar práticas sustentáveis em prol da proteção ao meio ambiente. “Essa ação reforça uma atuação integrada com as comunidades locais, levando informação, orientação e apoio técnico diretamente às famílias que vivem nessas localidades. Esta atividade junto à população é uma ferramenta essencial para minimizar riscos ambientais e fortalecer a conservação da biodiversidade em Rondônia”, destacou.