Guaporé enfrenta Humaitá fora de casa com liderança em jogo após mudança de local e horário

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/05/2026 às 09h30

Com a classificação à próxima fase cada vez mais próxima, o Guaporé entra em campo neste sábado (23) para defender a liderança do Grupo A2 do Campeonato Brasileiro Série D diante do Humaitá, no Acre. A partida, válida pela oitava rodada da competição nacional, teve alterações confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e será disputada no Estádio Tonicão, em Rio Branco, a partir das 20h, no horário de Brasília.

Inicialmente, o confronto estava previsto para ocorrer na Arena da Floresta, às 18h. A mudança envolveu tanto o local quanto o horário do duelo entre acreanos e rondonienses, que agora será realizado duas horas depois do inicialmente programado.

Em situações opostas dentro da tabela, as equipes chegam ao compromisso vivendo realidades distintas na Série D. O Humaitá amarga a pior campanha entre os 96 clubes participantes da competição nacional. Sem pontuar até aqui, a equipe acreana ocupa a última colocação do Grupo A2 e apenas cumpre tabela na reta final da primeira fase.

Do outro lado, o Guaporé atravessa um momento positivo. Invicto no campeonato, o clube rondoniense lidera a chave com 15 pontos somados e vê o avanço ao mata-mata bem encaminhado. O confronto deste sábado representa mais uma oportunidade para consolidar a campanha consistente construída até o momento.

Antes da bola rolar, o clube também mobilizou os torcedores nas redes sociais ao convocar apoio para a partida fora de casa. “Sábado é dia de decisão fora de casa!”, destacou a publicação, reforçando o clima de confiança para o duelo contra o Humaitá.