EUA divulgam novos arquivos sobre OVNIs com relatos de esferas verdes e discos voadores

Por G1

Publicada em 22/05/2026 às 10h01

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira (22) um novo lote de arquivos sobre supostos avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNIs). Os documentos incluem relatos de pessoas que disseram ter visto esferas verdes, discos e bolas de fogo misteriosas.

O primeiro pacote de arquivos já tinha sido divulgado em 8 de maio, por ordem do presidente dos EUA, Donald Trump. No dia, os EUA criaram um site específico para hospedar arquivos sobre "Fenômenos Anômalos Não Identificados" (UAP, na sigla em inglês), o WAR.GOV/UFO.

A divulgação dos arquivos faz parte de um processo iniciado nos anos 1970 para tornar públicos documentos do governo americano sobre objetos voadores não identificados.

Lembrando que um OVNI ou objeto visto durante um UAP não significa necessariamente a presença de vida extraterrestre. A nomenclatura significa que não foi possível identificar a origem, e que não é possível determinar uma explicação plausível para aquilo.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que os documentos, fotos e vídeos do que oficialmente são chamados de “fenômenos anômalos não identificados” alimentaram especulações por muito tempo.

“Está na hora de o povo americano ver isso por si mesmo”, disse ele em comunicado.

Um dos 222 arquivos divulgados nesta sexta-feira contém 116 páginas de documentação relacionadas a uma série de avistamentos e investigações em uma instalação ultrassecreta em Sandia, no estado do Novo México, entre 1948 e 1950.

“Este arquivo contém 209 relatos de ‘orbes verdes’, ‘discos’ e ‘bolas de fogo’ vistos nas proximidades da base militar”, informou o Departamento de Defesa.

Outro caso citado nos documentos envolve a missão Apollo 12 Moon Landing. Durante uma avaliação médica da tripulação, o comandante Charles “Pete” Conrad, o piloto do módulo de comando Richard “Dick” Gordon e o piloto do módulo lunar Alan L. Bean relataram ter visto flashes ou “rastros luminosos” enquanto tentavam dormir no escuro.

Imagens provavelmente obtidas por um sensor infravermelho a bordo de uma plataforma militar dos Estados Unidos operando na área de responsabilidade do Comando Central dos EUA em 2022. Um usuário enviou este vídeo para uma rede sigilosa em junho de 2024. — Foto: Departamento de Guerra dos EUA

Imagens provavelmente obtidas por um sensor infravermelho a bordo de uma plataforma militar dos Estados Unidos operando na área de responsabilidade do Comando Central dos EUA em 2021. Um usuário enviou este vídeo para uma rede sigilosa em junho de 2024. — Foto: Departamento de Guerra dos EUA

Imagens obtidas por um sensor infravermelho a bordo de uma plataforma militar dos Estados Unidos operando na área de responsabilidade do Comando Norte dos EUA em 2023. Um usuário enviou este vídeo para uma rede sigilosa em fevereiro de 2023. — Foto: Departamento de Guerra dos EUA

Divulgação de documentos de OVNIs

As publicações dos documentos ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter ordenado, em fevereiro, a publicação de documentos federais sobre vida alienígena. Na época, Trump disse que instruiu seu governo a divulgar materiais sobre "vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)".

"Os materiais arquivados se referem a casos não resolvidos, o que significa que o governo não é capaz de determinar de forma definitiva a natureza dos fenômenos observados. (...) O Departamento de Guerra incentiva a aplicação de análises, informações e expertise do setor privado, e continuará a produzir relatórios separados sobre casos de UAP resolvidos", afirmou o Departamento de Guerra dos EUA.

No comunicado sobre a divulgação dos documentos, o Departamento de Guerra dos EUA aproveitou para dizer que o governo Trump "promove uma transparência sem precedentes" sobre os UAP e, em tom conspiratório, acusou gestões passadas de "buscarem descreditar e dissuadir o povo americano".