“Triste, feio e vergonhoso”: Bruno Gagliasso critica curso de masculinidade de Juliano Cazarré

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/05/2026 às 10h16

Bruno Gagliasso fez duras críticas ao curso sobre masculinidade associado a Juliano Cazarré durante participação no podcast Conversa Vai, Conversa Vem. O ator afirmou discordar profundamente das ideias defendidas no projeto e classificou a iniciativa de forma contundente.

Ao comentar o assunto, Gagliasso afirmou que o debate se agrava quando, segundo ele, informações falsas passam a integrar o discurso. “[Esse projeto] é triste, feio e vergonhoso. E ficou mais grave porque [o Cazarré] começou a mentir agora. A gente não pode dar palco para um cara que está falando que as mulheres matam mais do que os homens. E ainda ganha dinheiro com isso”, declarou.

Durante a conversa, o ator também afirmou que tem dificuldade em dialogar com pessoas que, segundo sua avaliação, defendem posicionamentos extremistas. Em outro trecho, disse que não se vê capaz de convencer quem já está profundamente alinhado a determinadas ideias.

Ao abordar sua visão sobre masculinidade, Bruno apresentou uma perspectiva oposta à defendida por esse tipo de proposta. Para ele, o papel masculino passa mais pela escuta, aprendizado e desconstrução, especialmente diante dos debates contemporâneos sobre violência contra a mulher e comportamento social. “Para mim, ser homem é ser totalmente o oposto do que essas pessoas estão dizendo. É estar disposto a se desconstruir e aprender o tempo inteiro”, afirmou.

Encerrando a participação, o artista disse acreditar que a sociedade vive um processo de transformação, acompanhado por reações contrárias, e defendeu que referências masculinas positivas devem seguir caminho diferente do que classificou como discursos nocivos.