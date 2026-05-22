Presidente da República nomeia a juíza titular da Vara do Trabalho de Cacoal desembargadora do TRT-14

Por TRT

Publicada em 22/05/2026 às 10h55

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o Ato de nomeação da juíza do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Cacoal, Ana Maria Rosa dos Santos, para exercer o cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC).

O Decreto foi publicado na Edição 94, Seção 2, do Diário Oficial da União nesta quinta-feira (21/5).

Com 32 anos, como magistrada, na Justiça do Trabalho, a magistrada Ana Maria Rosa dos Santos, assume mediante promoção, pelo critério de antiguidade, na vaga decorrente de aposentadoria do desembargador Osmar João Barneze.