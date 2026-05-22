Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realiza na próxima quarta-feira (27) Encontro de Mães Atípicas

Por Assessoria

Publicada em 22/05/2026 às 10h40

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realiza na próxima quarta-feira (27) o Encontro de Mães Atípicas, que acontecerá a partir das 19h na escola Jean Carlos Muniz.

A secretária da Semdes e primeira-dama, Leidiane Lima, descreveu como será a dinâmica do encontro. “As mães terão um espaço seguro para a troca de experiências e para um momento de autocuidado e acolhimento. Teremos uma roda de conversa mediada por uma psicóloga e uma nutricionista, tudo pensado para valorizar estas mães que, diariamente, superam inúmeros obstáculos”, explicou.

Leidiane acrescentou que também haverá atividade recreativa para crianças, momento da beleza e coffee break. “Todas serão muito bem recebidas e acolhidas neste encontro. Para participar, é imprescindível que a mãe preencha o formulário de inscrição e confirme sua presença”, afirmou.

O Encontro de Mães Atípicas é realizado em alusão à Semana da Maternidade Atípica e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, Câmara Municipal de Vereadores e da vereadora e Procuradora Especial da Mulher, Sthella Almeida.

CLIQUE AQUI E REALIZE SUA INSCRIÇÃO NO ENCONTRO DE MÃES ATÍPICAS

https://forms.gle/6Emiq7eCBGnkAhRy7