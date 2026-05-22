Trilha Cadastro Único amplia inclusão produtiva em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 22/05/2026 às 11h19

Em um cenário em que os municípios brasileiros buscam alternativas para promover desenvolvimento econômico aliado à inclusão social, o Sebrae em Rondônia vem consolidando uma iniciativa voltada à transformação de realidades por meio da geração de renda e do empreendedorismo.

A metodologia “Trilha Cadastro Único”, desenvolvida dentro do programa Sebrae Cidade Empreendedora, surge como uma ferramenta de inclusão produtiva destinada a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

A proposta foi criada para atuar junto a um público historicamente marcado pela vulnerabilidade econômica e pela dependência de benefícios assistenciais. A trilha busca estruturar uma jornada de desenvolvimento capaz de conectar assistência social, capacitação profissional, orientação empreendedora e acesso a oportunidades de geração de renda.

A metodologia foi apresentada durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, um dos maiores encontros municipalistas da América Latina. Na ocasião, a gestora do programa Cidade Empreendedora em Rondônia, responsável pela criação da ferramenta, apresentou a iniciativa a prefeitos, secretários municipais e lideranças públicas de diferentes regiões do país.

A apresentação também marcou um novo momento para a iniciativa. A metodologia desenvolvida em Rondônia deverá ser nacionalizada pelo Sebrae Nacional, ampliando a possibilidade de aplicação da ferramenta em municípios de todo o país.

O objetivo foi mostrar aos gestores públicos brasileiros que é possível estruturar uma atuação integrada entre assistência social, Salas do Empreendedor e Sebrae, criando caminhos concretos para a saída da vulnerabilidade social, seja por meio do emprego formal ou do empreendedorismo.

Segundo Silane Guedes Silva, analista de políticas públicas do Sebrae Rondônia, a Trilha Cadastro Único foi criada para conectar famílias em situação de vulnerabilidade a oportunidades de emprego e empreendedorismo.

“Esta iniciativa nasceu na Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae em Rondônia e tem potencial para ser nacionalizada em todo o sistema Sebrae. A proposta é estruturar uma porta de saída da vulnerabilidade social, conectando pessoas atendidas pela assistência social ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo”.

A proposta surgiu justamente da necessidade identificada pelos municípios de ir além da atualização cadastral e do atendimento assistencial. A trilha busca oferecer um método prático capaz de conectar pessoas atendidas pelos programas sociais ao mercado de trabalho e às oportunidades de geração de renda.

A estratégia também busca ampliar o alcance do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o conhecimento técnico dos consultores do Sebrae aliado à estrutura física e às equipes das prefeituras e das Salas do Empreendedor, a metodologia permite escalar o apoio às pessoas atendidas pela assistência social, alcançando um número maior de famílias e ampliando as oportunidades de qualificação, emprego e empreendedorismo.

Como exemplo da aplicação da metodologia em Rondônia, a apresentação contou com a participação do secretário adjunto da Secretaria Municipal de Assistência Social de Ariquemes, Uanderson Oliveira. O município já utilizou a ferramenta na capacitação de cerca de 180 pessoas atendidas pela assistência social, demonstrando, na prática, os resultados da atuação integrada entre município e Sebrae.

Inclusão produtiva como política pública

A Trilha Cadastro Único nasce em meio aos desafios enfrentados pelos municípios relacionados ao desemprego, à informalidade e à dependência de programas sociais. A metodologia propõe justamente uma ponte entre a assistência social e a autonomia financeira, aproximando beneficiários de oportunidades de empreendedorismo, qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

A estratégia envolve atuação conjunta entre equipes das secretarias municipais de assistência social, psicólogos, assistentes sociais, atendentes das Salas do Empreendedor e consultores do Sebrae. A ideia é oferecer acompanhamento estruturado e criar condições para que as famílias possam construir renda de forma sustentável, sem renunciar à proteção social.

Mais do que incentivar pequenos negócios, a trilha trabalha o fortalecimento da autoestima, da autonomia e da capacidade produtiva dos participantes, transformando o empreendedorismo em instrumento de dignidade e mobilidade social.

Rondônia como referência nacional

O Sebrae em Rondônia já possui trajetória de destaque nacional dentro do programa Cidade Empreendedora. O estado foi um dos primeiros do país a alcançar adesão integral dos municípios à iniciativa, voltada ao fortalecimento da economia local, melhoria do ambiente de negócios e geração de emprego e renda.

O programa atua em diferentes eixos estratégicos, como desburocratização, compras públicas da agricultura familiar, educação empreendedora, liderança local e inclusão produtiva. A Trilha Cadastro Único passa, agora, a integrar esse conjunto de soluções como um instrumento social de transformação econômica.

Durante a apresentação na Marcha dos Prefeitos, a ferramenta despertou interesse de gestores municipais interessados em estruturar políticas públicas capazes de reduzir a dependência assistencial por meio da geração de oportunidades e fortalecimento da economia local.

Desenvolvimento com impacto social

A iniciativa reforça uma tendência cada vez mais presente nas políticas públicas municipais: a integração entre assistência social, qualificação e empreendedorismo como estratégia de promoção da dignidade e da autonomia financeira.

Para o Sebrae, o desenvolvimento local passa necessariamente pelo fortalecimento das pessoas e pela criação de oportunidades econômicas dentro dos próprios municípios. Nesse contexto, a Trilha Cadastro Único se consolida como uma experiência inovadora de inclusão produtiva em Rondônia, com potencial para inspirar outras regiões do Brasil.

A proposta evidencia que desenvolvimento econômico também se constrói com impacto social, quando políticas públicas deixam de apenas atender emergências e passam a criar caminhos reais para transformação de vidas.