Adaílton Fúria comenta críticas de Hildon, sobe o tom contra Marcos Rogério e aborda pedágio, pesquisas e planos para Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/05/2026 às 10h26

PORTO VELHO, RO – A sétima edição do RD Entrevista, programa realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o site Informa Rondônia, terá como entrevistado o advogado, ex-prefeito de Cacoal, ex-deputado estadual e pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo PSD, Adaílton Fúria. A entrevista será veiculada na próxima segunda-feira, dia 25, sob condução do apresentador Vinícius Canova, em um episódio marcado por declarações diretas, bastidores políticos, embates eleitorais e discussões sobre os desafios administrativos do estado.

Durante a conversa, Adaílton Fúria relembra sua trajetória pessoal e política, fala sobre a infância marcada pelo trabalho desde cedo, a ascensão na vida pública e os motivos que o levaram a renunciar ao cargo de prefeito de Cacoal após reeleição com ampla margem de votos para disputar o Palácio Rio Madeira. O pré-candidato também comenta o apoio do governador Marcos Rocha, diferencia sua trajetória da gestão estadual atual e apresenta argumentos sobre por que acredita estar preparado para administrar Rondônia.

Um dos pontos centrais da entrevista envolve justamente os gargalos estruturais do estado. Em tom enfático, Adaílton Fúria fala sobre a situação da saúde pública, infraestrutura e segurança, áreas que classifica como prioridades imediatas de uma eventual gestão. Ao longo do programa, o ex-prefeito também detalha experiências administrativas implementadas em Cacoal, comenta resultados obtidos durante os mandatos e explica como pretende aplicar modelos semelhantes em escala estadual.

A entrevista ainda mergulha em temas de forte repercussão política. Adaílton Fúria comenta críticas feitas ao senador Marcos Rogério envolvendo o pedágio da BR-364 e a questão energética, explica por que considera o tema estratégico para o futuro econômico do estado e fala sobre os impactos da infraestrutura logística no custo de vida, na atração de indústrias e no agronegócio rondoniense. O pré-candidato também detalha quais caminhos acredita serem necessários para enfrentar o problema e qual papel o Governo do Estado pode exercer diante de pautas consideradas federais.

Outro trecho de destaque do programa aborda bastidores políticos e episódios recentes envolvendo seu nome. Adaílton Fúria comenta desgastes relacionados à transição administrativa em Cacoal, responde questionamentos sobre episódios de tensão política envolvendo adversários, fala sobre segurança pessoal e familiar e também aborda polêmicas relacionadas a pesquisas eleitorais divulgadas recentemente no estado.

A entrevista também passa pelas articulações para 2026, pela composição política do PSD, pela relação com lideranças estaduais e nacionais e pelo debate sobre polarização ideológica. Em outro momento, Adaílton Fúria comenta sua relação com diferentes espectros políticos, fala sobre o papel do partido no cenário nacional e apresenta sua visão sobre equilíbrio institucional, gestão pública e diálogo político.

O pré-candidato ainda comenta a escolha do comunicador Everton Leoni como possível vice, explica os critérios considerados para a composição política e fala sobre os desafios de ampliar presença eleitoral em Porto Velho e outras regiões do estado. Ao final, Adaílton Fúria apresenta sua visão sobre o futuro de Rondônia, comenta expectativas para a disputa de 2026 e afirma defender um projeto baseado em desenvolvimento regional, eficiência administrativa e aproximação com a população.

A entrevista completa com Adaílton Fúria será veiculada na próxima segunda-feira, dia 25, em mais uma edição do RD Entrevista, programa apresentado nos estúdios do Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, sob comando de Vinícius Canova.