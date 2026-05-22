Presa, Deolane Bezerra tem R$ 27 milhões bloqueados pela Justiça em investigação

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/05/2026 às 10h34

Enquanto permanece presa no âmbito da investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, Deolane Bezerra teve aproximadamente R$ 27 milhões bloqueados por decisão judicial. A medida integra os desdobramentos da Operação Vérnix, que analisa movimentações financeiras e a origem de recursos atribuídos à influenciadora.

Segundo a apuração, os investigadores avaliam se há compatibilidade entre a renda declarada por Deolane e o patrimônio acumulado nos últimos anos. Entre os elementos analisados estão a compra de um imóvel de R$ 1,6 milhão por empresa ligada à influenciadora em 2021 e a aquisição, no ano seguinte, de um Porsche Carrera 911 avaliado em mais de R$ 1 milhão.

Outro ponto levantado pela investigação envolve informações financeiras declaradas oficialmente. Conforme os autos, Deolane informou recebimento de cerca de R$ 357 mil em lucros e dividendos em 2021, mas os investigadores apontam que não teriam sido identificadas movimentações bancárias compatíveis com esses valores no período analisado.

Em depoimento prestado anteriormente, a influenciadora afirmou ter renda líquida mensal de R$ 1,5 milhão, oriunda de publicidade e outros empreendimentos. Ainda assim, a polícia busca esclarecer se o volume financeiro identificado corresponde aos rendimentos declarados.

Além dos R$ 27 milhões vinculados à influenciadora, a investigação também resultou no bloqueio de centenas de milhões de reais relacionados a outros alvos da operação