Ex de Cauã Reymond publica novo ensaio e movimenta redes: “deusa”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/05/2026 às 10h40

Mariana Goldfarb voltou aos holofotes nesta quarta-feira (20) após compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. A ex de Cauã Reymond publicou uma sequência de imagens no Instagram e rapidamente atraiu a atenção dos seguidores.

Nos registros, a modelo aparece em clima intimista e até dividiu cena com sua cachorrinha, Lola, que participou de alguns dos cliques. A postagem gerou forte repercussão e acumulou uma série de comentários exaltando a beleza da influenciadora.

Entre as reações, seguidores classificaram Mariana como “perfeita”, “deusa” e “maravilhosa”, além de outras mensagens destacando sua boa forma e presença diante das câmeras.

A nova publicação surge semanas após a influenciadora relatar nas redes sociais um episódio que lhe causou preocupação. Na ocasião, Mariana expôs mensagens insistentes enviadas por um homem desconhecido e demonstrou incômodo com a situação. “Não estou achando isso engraçado”, afirmou ao comentar o caso.

Mesmo após o episódio, Mariana segue ativa nas plataformas digitais, onde mantém publicações frequentes sobre moda, autoestima, bem-estar e rotina.