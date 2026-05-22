“Carro favorito do meu pai”: filho de Gugu exibe veículo icônico do apresentador
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 22/05/2026 às 10h06
Nos acompanhe pelo Google News

João Augusto Liberato compartilhou nesta quinta-feira (21) um registro carregado de memória afetiva ao aparecer ao lado de um dos veículos mais emblemáticos que pertenceram a Gugu Liberato. Em publicação nas redes sociais, o filho mais velho do apresentador mostrou o Lincoln Navigator 2000, apontado por ele como o automóvel preferido do pai.

Na legenda da postagem, João destacou o valor histórico do veículo e sinalizou a intenção de mantê-lo preservado. “Lincoln Navigator 2000, o carro favorito do meu pai. Mais 4 anos vem a placa preta”, escreveu.

O utilitário esportivo de grande porte se tornou um dos modelos mais conhecidos da coleção de Gugu. Importado diretamente após chamar a atenção do apresentador no exterior, o carro permaneceu com ele por muitos anos e acabou se transformando em uma peça simbólica para a família.

Raro no mercado brasileiro, o modelo segue sendo tratado como item de valor sentimental pelos herdeiros. João Augusto já havia demonstrado anteriormente o desejo de conservar o veículo justamente pela ligação afetiva com a história do pai.

Nos últimos meses, João Augusto passou a ampliar sua presença no entretenimento brasileiro. Filho de Gugu Liberato e Rose Miriam, ele iniciou uma aproximação maior com a televisão após anos dividindo a rotina entre Brasil e Estados Unidos. Formado em Administração e Comunicação, também já participou de projetos da Record como repórter.

João Augusto Liberato Gugu Liberato Lincoln Navigator Rose Miriam Record celebridades carro de Gugu filho de Gugu placa preta televisão
Imprimir imprimir