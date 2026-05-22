“Carro favorito do meu pai”: filho de Gugu exibe veículo icônico do apresentador

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/05/2026 às 10h06

João Augusto Liberato compartilhou nesta quinta-feira (21) um registro carregado de memória afetiva ao aparecer ao lado de um dos veículos mais emblemáticos que pertenceram a Gugu Liberato. Em publicação nas redes sociais, o filho mais velho do apresentador mostrou o Lincoln Navigator 2000, apontado por ele como o automóvel preferido do pai.

Na legenda da postagem, João destacou o valor histórico do veículo e sinalizou a intenção de mantê-lo preservado. “Lincoln Navigator 2000, o carro favorito do meu pai. Mais 4 anos vem a placa preta”, escreveu.

O utilitário esportivo de grande porte se tornou um dos modelos mais conhecidos da coleção de Gugu. Importado diretamente após chamar a atenção do apresentador no exterior, o carro permaneceu com ele por muitos anos e acabou se transformando em uma peça simbólica para a família.

Raro no mercado brasileiro, o modelo segue sendo tratado como item de valor sentimental pelos herdeiros. João Augusto já havia demonstrado anteriormente o desejo de conservar o veículo justamente pela ligação afetiva com a história do pai.

Nos últimos meses, João Augusto passou a ampliar sua presença no entretenimento brasileiro. Filho de Gugu Liberato e Rose Miriam, ele iniciou uma aproximação maior com a televisão após anos dividindo a rotina entre Brasil e Estados Unidos. Formado em Administração e Comunicação, também já participou de projetos da Record como repórter.