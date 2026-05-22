Campus Jaru participa da Olimpíada Brasileira de Africanidades e Povos Originários

Por IFRO

Publicada em 22/05/2026 às 09h26

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Jaru, participa da 3ª edição da Olimpíada Brasileira de Africanidades e Povos Originários (OBAPO), realizada em formato online entre os dias 13 e 29 de maio. A iniciativa reúne estudantes de todo o país em uma competição interdisciplinar voltada à valorização das culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas, promovendo reflexões sobre diversidade, identidade, direitos humanos e combate ao preconceito.

A participação do campus é coordenada pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), com apoio da Pró-Reitoria de Ensino (Proen). Como preparação para a olimpíada, professores de diferentes áreas organizaram, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), um espaço com materiais de estudo, atividades e conteúdos relacionados aos temas abordados na competição. A proposta integra disciplinas como História, Filosofia, Arte, Literatura, Sociologia e Geografia, estimulando o pensamento crítico e ampliando o debate sobre inclusão, diversidade cultural e educação antirracista no ambiente escolar.

Para o aluno Matheus de Souza Borges, do Curso Técnico em Comércio do Campus Jaru, a OBAPO é uma oportunidade para todos, principalmente para os alunos dos terceiros anos, ampliarem seus conhecimentos sobre a cultura e a vida de povos tão importantes no cenário brasileiro. “Por ser a primeira vez participando de uma olimpíada tão importante, estou muito animado e com grandes expectativas de expandir minhas ideias sobre essas culturas tão vastas, representadas na arte, na literatura, entre outras manifestações culturais”, afirma Matheus.

O Professor Hendy Barbosa Santos, Coordenador do NEABI Campus Jaru, destacou a importância da olimpíada na formação dos estudantes. Segundo ele, a iniciativa contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, do respeito às diferenças e do enfrentamento das diversas formas de preconceito e discriminação ainda presentes na sociedade. O docente ressaltou a atuação do NEABI na promoção de ações educativas, culturais e formativas voltadas à valorização da pluralidade étnico-racial e das identidades historicamente marginalizadas.

O Diretor de Ensino, Warley José Campos Rocha, enfatizou que a participação na OBAPO representa um importante compromisso com a formação cidadã, crítica e inclusiva dos estudantes. Para ele, a iniciativa fortalece o reconhecimento da diversidade cultural brasileira, valoriza as contribuições dos povos africanos, afro-brasileiros e originários e reafirma o papel do IFRO como instituição comprometida com uma educação humanizada, democrática e socialmente transformadora.

A ação também reforça a implementação das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, que tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na educação básica. Nesse contexto, os NEABIs desempenham papel estratégico na promoção de práticas pedagógicas inclusivas e na valorização da pluralidade étnico-cultural.

Além da preparação acadêmica, a mobilização em torno da OBAPO tem fortalecido o envolvimento da comunidade escolar em discussões sobre pertencimento, direitos humanos e valorização das identidades historicamente marginalizadas, consolidando o campus como espaço de diálogo, respeito e construção coletiva do conhecimento. A expectativa é que a participação na olimpíada incentive ainda mais o protagonismo estudantil e contribua para ampliar ações permanentes de valorização da diversidade no ambiente acadêmico.