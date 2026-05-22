Rapper Fábio Brazza realizará ação com jovens em medidas socioeducativas

Na próxima sexta-feira, dia 29, acontece o evento “Construindo Novos Projetos de Vida”, às 9h, no auditório da Unidade de Internação Sentenciada Masculina.
O destaque do evento será a participação do rapper paulista Fábio Brazza, reconhecido nacionalmente por sua trajetória no rap, improviso e projetos ligados à educação e transformação social.
A ação será voltada para jovens da Unidade de Internação Sentenciada Masculina, promovendo diálogo, reflexão e novas perspectivas de futuro através da arte e da educação, em parcerias com as instituições CEDECA, KANINDE, MHF, SINJUR, bem como, com o diretor Welington Teles e o servidor Daniel Vitorino.
Além de Brazza, o evento contará com apresentações de artistas locais do rap: Pugga ZS, Kael, Kelvin Leal, Jefferson Raposo e Carlos Mossoró, fortalecendo a cultura hip hop como ferramenta de inclusão e reintegração social.
A programação terá roda de conversa e apresentações culturais, mostrando o poder do hip hop na transformação de vidas.
O evento contará ainda com a presença de representantes do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, Comissão de Direitos e membros da sociedade civil.
Arte, educação e oportunidade transformando histórias e construindo novos caminhos!
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