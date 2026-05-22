Rafaela do Batista apresenta pré-candidatura a deputada estadual em encontro do PODEMOS em Ariquemes

Por Felipe Marcelo Alecrin Maciel

Publicada em 22/05/2026 às 13h50

Na noite desta quarta-feira (20), a vereadora Rafaela do Batista (PODEMOS) participou de encontro partidário realizado na Casa 85, em Ariquemes, ocasião em que apresentou sua trajetória pública e colocou seu nome à disposição como pré-candidata a deputada estadual.

O evento reuniu lideranças políticas, filiados, apoiadores e amigos, com foco na apresentação da atuação parlamentar da vereadora, no debate sobre demandas regionais e na importância da representatividade do Vale do Jamari no parlamento estadual.



Durante sua fala, Rafaela destacou a relevância econômica e social de Ariquemes e dos municípios do Vale do Jamari, defendendo a necessidade de fortalecimento da presença regional nos espaços de decisão política.



“O Vale do Jamari possui grande importância econômica e social para Rondônia. É fundamental que as demandas da nossa região sejam ouvidas e debatidas com responsabilidade, especialmente nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, inclusão social e apoio ao setor produtivo”, declarou.



Em seu segundo mandato consecutivo na Câmara Municipal de Ariquemes, Rafaela apresentou aos presentes parte de sua trajetória parlamentar, destacando ações voltadas à inclusão social, educação, agricultura familiar, infraestrutura e desenvolvimento regional.



Nas eleições municipais de 2020, Rafaela foi eleita vereadora com 771 votos. Em 2024, foi reeleita com 1.987 votos, sendo a vereadora mais votada do município naquele pleito.



Inclusão Social e Pioneirismo em Libras



Entre os pontos destacados está a atuação voltada à inclusão social, especialmente em relação à comunidade surda. Durante o mandato, Rafaela participou da construção de iniciativas relacionadas à Central de Intérprete de Libras em Ariquemes, instituída por legislação municipal, medida voltada à ampliação do acesso da população surda aos serviços públicos.



A iniciativa contribuiu para avanços no atendimento público local, incluindo registros de acompanhamento por intérprete de Libras em serviços municipais, tema que ganhou repercussão estadual.



Educação de Qualidade



Na área da educação, Rafaela destacou a defesa da valorização dos profissionais da rede municipal, a melhoria da infraestrutura escolar e o diálogo permanente com pais, alunos, educadores e gestores públicos.



Fortalecimento da Agricultura Familiar e regularização fundiária



A agricultura familiar e o setor produtivo rural também foram apresentados como pautas relevantes de sua atuação parlamentar. A vereadora mencionou ações relacionadas à melhoria de estradas vicinais, apoio ao pequeno produtor e medidas legislativas voltadas à realidade rural do município.



Como exemplo, foi citado o Projeto de Lei nº 3.782/2026, de autoria de Rafaela do Batista, aprovado pela Câmara Municipal, que altera a Lei Municipal nº 2.118/2017, relacionada ao ITBI, com previsão específica para casos de aquisição originária de propriedade decorrente de título de domínio emitido pelo INCRA.