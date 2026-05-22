Adolescente é sequestrado e agredido por criminosos em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 22/05/2026 às 09h15

Um adolescente de 17 anos viveu momentos de terror na noite desta sexta-feira (22), em Porto Velho. Após sair da escola e visitar a namorada, o jovem foi interceptado por dois homens armados no cruzamento das ruas Raimundo Cantuária e Nicarágua, na região leste da cidade. Sob ameaça de arma de fogo, ele foi forçado a entrar em um veículo VW Gol de cor prata.

Os criminosos, que se identificaram como integrantes de uma facção criminosa, submeteram o jovem a um interrogatório violento dentro do carro. Durante o trajeto, a vítima foi agredida com socos nas costelas e na boca enquanto era pressionada a confessar crimes que não cometeu. O sequestro teve como objetivo um suposto reconhecimento, interrompido apenas quando um terceiro indivíduo confirmou que o adolescente não era o alvo procurado nem possuía envolvimento com atividades ilícitas.

Após a constatação de que o jovem era inocente, os suspeitos continuaram circulando com ele pela cidade por um período antes de libertá-lo em uma via nos fundos da rodoviária de Porto Velho. Após o abandono da vítima, os agressores fugiram e até o momento não foram localizados.

A Polícia Militar, através dos sargentos Gomes, De Souza e Domingos, foi acionada para atender a ocorrência. O adolescente foi orientado a realizar exames de corpo de delito para documentar as lesões causadas pelas agressões. O caso foi registrado na delegacia da capital e será encaminhado para investigação pela Polícia Civil, que busca identificar os autores do sequestro e esclarecer a motivação do ataque, tratando o episódio como uma ação de violência extrema cometida por integrantes de facções na região.