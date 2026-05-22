Polícia Civil prende quatro pessoas e apreende drogas e munições

Por PC/RO

Publicada em 22/05/2026 às 09h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio do Departamento de Narcóticos (DENARC), deflagrou, nesta quinta (21), operação policial para cumprimento de mandados de busca e apreensão no bairro Costa e Silva, em Porto Velho. A ação resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas e na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, munições de uso restrito e materiais relacionados ao tráfico de drogas.

A ofensiva integra as ações nacionais da Operação AMAS, vinculada ao Programa Brasil Contra o Crime Organizado, e da Operação Protetor das Fronteiras, sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da CGFRON/DIOPI/SENASP.

As diligências resultaram na apreensão de aproximadamente 1,400 kg de cocaína petrificada, 960 gramas de cocaína em pó, 715 gramas de haxixe, 455 gramas de maconha, além de 34 munições intactas de calibre 9mm, duas balanças de precisão com resquícios de entorpecentes e materiais utilizados para armazenamento e fracionamento das drogas.

Diante das evidências constatadas, os quatro suspeitos receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo o último conduzido também autuado pelo crime de desacato. Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados à sede do DENARC para apresentação à autoridade policial e adoção das medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia reafirma seu compromisso com o enfrentamento qualificado ao tráfico de drogas e ao crime organizado, intensificando ações integradas de repressão às organizações criminosas em todo o Estado.