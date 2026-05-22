Servidor público é espancado e amarrado durante assalto dentro de casa

Por pvhnoticias.com

Publicada em 22/05/2026 às 09h30

Um servidor público de 40 anos foi vítima de um violento assalto durante a madrugada desta sexta-feira (22) no bairro Três Marias, em Porto Velho. Criminosos invadiram a residência da vítima, agrediram o morador e fugiram levando veículos, eletrônicos e documentos pessoais.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h15 na Rua Vila Nova. A vítima relatou que dormia quando foi surpreendida por um criminoso com o rosto coberto, que o obrigou a deitar no chão da residência.

Durante a ação, o homem sofreu diversas agressões na cabeça e foi ameaçado de morte enquanto os suspeitos exigiam senhas de aplicativos bancários. A vítima chegou a entregar algumas informações após ser espancada. Ele sofreu um corte na parte superior da cabeça.

Ainda conforme o relato, pelo menos três criminosos participaram do assalto e mantinham contato telefônico com outras pessoas do lado de fora da residência.

Os assaltantes roubaram dois celulares Samsung, um notebook, documentos pessoais da vítima e de familiares, além de fugirem levando um veículo Hyundai HB20 de cor cinza.

Após o crime, o servidor público foi deixado amarrado e amordaçado dentro de um dos quartos da casa. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento médico devido aos ferimentos na cabeça.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia técnica. O caso será investigado pela Polícia Civil.