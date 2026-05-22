Prefeitura realiza Operação Cidade Limpa nos bairros e distrito de nova estrela

Por Assessoria

Publicada em 22/05/2026 às 09h01

Atenção, moradores do bairro Jardim Tropical e Distrito de Nova Estrela. A Prefeitura de Rolim de Moura chega ao seu bairro e no distrito de nova estrela nesta segunda-feira, 25 de maio, com a Operação Cidade Limpa.

​O objetivo é eliminar focos do mosquito da dengue nas ruas não pavimentadas. Faça a sua parte: coloque os entulhos em frente à sua residência para que a equipe possa fazer a coleta.

​Vamos juntos manter nosso bairro mais limpo, seguro e saudável.