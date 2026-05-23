SINTERO repudia conduta intimidatória do vereador Marcos Combate em escola em Porto Velho

Por SINTERO

Publicada em 23/05/2026 às 08h19

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia – SINTERO vem a público repudiar a conduta do vereador Marcos Combate, ocorrida nas dependências da Escola Estadual Capitão Cláudio na manhã desta sexta-feira (22), quando tentou ingressar na unidade escolar sem autorização da direção, promovendo situação de constrangimento ao diretor da instituição e desrespeitando os protocolos de segurança e organização do ambiente escolar

As unidades de ensino são espaços públicos destinados à educação, ao acolhimento e à proteção de estudantes, profissionais da educação e toda a comunidade escolar. O acesso às dependências escolares deve obedecer às normas estabelecidas pela gestão da unidade, garantindo a segurança, a integridade e o pleno funcionamento das atividades pedagógicas

O SINTERO considera inadmissível qualquer atitude que intimide, pressione ou desautorize gestores escolares no exercício de suas funções. O diretor da escola agiu dentro de suas prerrogativas legais e administrativas ao exigir o cumprimento das normas de acesso à instituição

Reafirmamos nosso compromisso na defesa da autonomia escolar, do respeito aos profissionais da educação e da preservação do ambiente escolar como espaço democrático, seguro e livre de qualquer forma de abuso de autoridade ou intimidação

O SINTERO se solidariza com a direção, trabalhadores e trabalhadoras da Escola Estadual Capitão Cláudio e reforça que seguirá vigilante na defesa da educação pública e dos direitos de seus profissionais.