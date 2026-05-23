O TEMPO E A TEMPERATURA: sábado (23) com pancadas de chuva no Norte

Por Sophia Stein

Publicada em 23/05/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte neste sábado (23), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), apresenta pancadas de chuva que podem ser acompanhadas por trovoadas isoladas no Amazonas, Acre, Pará, Amapá e Roraima.

Possibilidade de chuva em Rondônia e na microrregião do Bico do Papagaio, no Tocantins. Nas demais regiões do Tocantins, variação entre muitas e poucas nuvens.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 17°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 33°C, em Belém. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).