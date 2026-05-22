Lúcio Mosquini participa de entrega de implementos agrícolas para associação rural em Ariquemes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/05/2026 às 17h01

A entrega de implementos agrícolas à associação APRULIS, localizada na Linha C60, às margens da BR-421, em Ariquemes, foi acompanhada pelo deputado federal Lúcio Mosquini nesta sexta-feira (22). A agenda também contou com a presença do vereador Lucas Follador e do representante da associação, Adeildo.

A atividade foi realizada com foco no fortalecimento da produção rural e no apoio às iniciativas desenvolvidas por trabalhadores do campo. Durante a visita, houve contato direto com moradores e integrantes da comunidade, em uma programação voltada ao diálogo sobre demandas locais e incentivo às atividades agrícolas da região.

Segundo Mosquini, o momento representou uma ação de incentivo aos produtores rurais e ao desenvolvimento regional. O parlamentar destacou o compromisso com a busca por investimentos e oportunidades voltadas ao homem do campo, enfatizando o apoio àqueles que atuam diariamente no setor produtivo.

Além da entrega dos implementos, a programação foi encerrada com um almoço realizado junto aos integrantes da associação e convidados presentes no encontro.