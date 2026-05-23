Final do Campeonato Rondoniense Sub-17 movimenta Espigão neste sábado com equipe local em campo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/05/2026 às 09h36

O município de Espigão d’Oeste será sede, neste sábado (23), da decisão do Campeonato Estadual Rondoniense Sub-17. A equipe do Esporte Clube Espigão disputará a final da competição diante do Ji-Paraná, em partida marcada para as 15 horas, no Estádio Luizinho Turatti.

A expectativa é de mobilização da torcida local para acompanhar a decisão do futebol de base estadual e apoiar os jovens atletas do município. O confronto colocará frente a frente o time da casa e a equipe ji-paranaense na disputa pelo título da categoria.

A população foi convidada pela Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura (SEMELC), a prestigiar a final e incentivar os talentos esportivos locais durante o confronto decisivo.

O duelo representa mais um momento de destaque para o esporte municipal, com a equipe espigãoense entrando em campo diante de sua torcida em uma final estadual da categoria de base.