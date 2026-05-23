Ataque israelense deixa ao menos cinco policiais mortos na Faixa de Gaza, segundo autoridades locais
Por G1
Publicada em 23/05/2026 às 09h56
Nos acompanhe pelo Google News

Um ataque aéreo israelense contra um posto policial palestino deixou ao menos cinco policiais mortos na Faixa de Gaza, neste sábado (23), segundo a polícia local.

Um comunicado da diretoria da polícia de Gaza, afirma que dois mísseis atingiram um posto policial na área de Al-Tawam, no norte. A autoridade é responsável por manter a segurança nas áreas que ficaram sob controle do grupo terrorista Hamas após um cessar-fogo de outubro.

"Cinco mártires, todos policiais, e vários feridos — um deles em estado crítico — chegaram ao hospital após um ataque aéreo israelense que atingiu um posto policial na área de al-Tuam", informou o Hospital al-Shifa, na Cidade de Gaza.

Israel ainda não havia se pronunciado até a última atualização desta reportagem. Uma fonte militar israelense afirmou à AFP que o Exército israelense havia atacado "terroristas do Hamas" na área.

Geral MÍSSEIS
Imprimir imprimir