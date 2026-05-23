Novo caso de hantavírus é confirmado nos Países Baixos

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 23/05/2026 às 10h25

A Organização Mundial de Saúde informou, esta sexta-feira (22), que foi registrado um novo caso de hantavírus, nos Países Baixos.

Trata-se de um membro da tripulação do navio Hondius, onde o surto foi inicialmente detectado. A vítima saiu do navio em Tenerife, Espanha, e viajou depois para o seu país de origem, onde se encontra em isolamento desde então.

Na publicação que faz nas suas redes sociais, a OMS recorda que até ao momento foram reportados um total de 12 casos da doença, e que há três vítimas mortais.

O cruzeiro que levava quase 150 pessoas numa viagem a alguns dos locais mais remotos do planeta, tornou-se o foco da atenção do mundo inteiro quando um passageiro holandês morreu a bordo no último dia 11 de abril, tornando-se o primeiro de três mortes atribuídas ao hantavírus.

A mesma entidade, recorda que mais de 600 possíveis casos continuam sendo acompanhados pelas autoridades sanitárias, em mais de 30 países.