Entrega de sandálias produzidas por mão de obra reeducanda promove dignidade e solidariedade em Porto Velho

Por Laiara Gonçalves

Publicada em 23/05/2026 às 10h38

Com o objetivo de garantir mais dignidade, conforto e bem-estar aos pacientes atendidos pelo Hospital de Retaguarda de Rondônia (HRRO), o governo de Rondônia entregou, na quarta-feira (20), 100 pares de sandálias brancas confeccionadas por mão de obra reeducanda, em Porto Velho. As sandálias entregues foram disponibilizadas nos tamanhos 38, 39, 40 e 41, conforme a demanda identificada pela equipe da unidade hospitalar.

A ação foi executada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em parceria com a unidade hospitalar, com foco no atendimento de pacientes oriundos de municípios do interior do estado que, muitas vezes, chegam à Capital sem calçados, sem recursos básicos e sem o apoio de familiares ou rede de suporte.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece a atuação integrada entre os setores da saúde e da justiça, ampliando ações que promovem atendimento humanizado e melhores condições aos pacientes da rede estadual.

TRABALHO QUE TRANSFORMA

A mão de obra utilizada é dos reeducandos do projeto da Unidade Prisional do Vale do Guaporé, que alcança a média diária de fabricação de 90 pares de chinelos. A Lei de Execução Penal (LEP) assegura, ainda, a remição de pena através do trabalho, garantindo ao reeducando um dia de pena a menos, a cada três dias trabalhados.

AÇÃO SOCIAL

A iniciativa reforça a importância da solidariedade e da responsabilidade social no atendimento aos pacientes acolhidos pela unidade hospitalar, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades sociais durante o período de tratamento. Além de proporcionar mais conforto durante a internação, a ação também evidencia o papel transformador da ressocialização por meio do trabalho desenvolvido pela mão de obra reeducanda.

De acordo com o secretário da Sejus, Marcus Rito, a produção das sandálias por mão de obra reeducanda evidencia a importância dos projetos de ressocialização, que contribuem para a qualificação profissional e para a reinserção social das pessoas privadas de liberdade.