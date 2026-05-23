Quem são os três filhos de Deolane Bezerra, presa por suspeita de lavagem de dinheiro

Por R7

Publicada em 23/05/2026 às 11h07

Deolane Bezerra foi presa na quinta-feira (21) durante uma operação do Ministério Público de São Paulo em conjunto com a Polícia Civil.

A advogada e influenciadora, que já havia sido presa em outra ação em 2024, costuma compartilhar nas redes sociais momentos ao lado dos três filhos: Giliard, Kayky e Valentina.

Conheça os filhos de Deolane Bezerra

Giliard Santos, de 22 anos, é o primogênito da influenciadora. O rapaz foi adotado recém-nascido, quando a empresária tinha 16 anos. Na época, o menino foi encontrado abandonado em uma casa ao lado do restaurante da mãe da influenciadora.

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Giliard costuma compartilhar fotos de viagens internacionais e seu estilo de vida luxuoso, cercado por joias e carros de alto valor.