Mais 67 concluintes de cursos do programa Vencer recebem kit profissional, em Porto Velho

Por Veronilda Lima

Publicada em 23/05/2026 às 11h22

Com investimento de R$ 88.699,84 mil, o governo de Rondônia, entregou na quinta-feira (21), por meio da Secretaria de Estado da Mulher da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), 67 kits profissionais para concluintes de três cursos do programa Vencer. Trata-se da 39ª entrega de equipamentos do programa estadual que já disponibilizou ao mercado de trabalho ou ao empreendedorismo, 2.412 pessoas qualificadas profissionalmente em um dos cursos ofertados desde 2024.

As turmas beneficiadas desta vez são dos cursos de Padeiro (13); Comprador (10); e Costureiro (44), cujas aulas foram ministradas por técnicos das instituições parceiras, que são o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a entrega dos kits é a coroação do curso, por possibilitar com que os concluintes dos cursos tenham a ferramenta necessária para começa a trabalhar, inclusive por conta própria. “A educação e a qualificação profissional são a chave da mudança de vida, por isso o governo tem investido cada vez mais em tornar melhor a qualidade de vida da população em situação vulnerável, por meio de cursos profissionalizantes, com direito a auxílio financeiro de R$ 200 mensais e ao kit contendo todas as ferramentas necessárias para a pessoa começar a trabalhar”, salientou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou, que só com o programa Vencer foram investidos pelo governo estadual mais de R$ 18 milhões, dos quais R$ 6.046.600 em auxílio financeiro, R$ 2.510.401,15 em kits profissionais e R$ 10.245.778,76 com a realização dos cursos.

Edilza Monteiro comemorou o recebimento do kit do segundo curso que fez pelo Vencer

“Todo este investimento foi e continua sendo feito na realização de sonhos e melhoria da qualidade de vida com a qualificação da mão de obra. São pessoas ou famílias que não têm condições de pagar por um curso de qualificação profissional e por isso têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e até mesmo empreender”, afirmou a titular da Seas.

VENCEDORA

Aos 69 anos, Edilza da Silva Monteiro, que já participou do curso de Confecção de Lingerie, foi uma dos 44 concluintes do curso de costureiro que receberam o kit. “Estou muito contente em ter concluído mais um curso do Vencer e por receber estas máquinas. Daqui pra frente só tenho a crescer financeiramente, com trabalho e independência”, afirmou, incentivando outras mulheres a se matricularem em um dos cursos para serem também “mulheres vencedoras”.