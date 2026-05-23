Entrega de 50 viaturas fortalece atuação integrada da segurança pública em Rondônia para ampliar o patrulhamento

Por Jane Carvalho

Publicada em 23/05/2026 às 11h32

A segurança pública ganhou um importante reforço nesta quinta-feira (22), com a entrega de 50 viaturas realizada pelo governo de Rondônia, em Porto Velho. Os veículos serão destinados à Polícia Militar do Estado para ampliar o patrulhamento, fortalecer o combate à criminalidade e garantir mais agilidade no atendimento à população em diferentes municípios.

REFORÇO ESTRATÉGICO

A entrega faz parte do plano de modernização da frota coordenado pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). O investimento mensal nas primeiras 50 viaturas é de R$ 592.143,00, reafirmando o compromisso do governo estadual com a melhoria da estrutura operacional das corporações. Os veículos contam com equipamentos de alta performance e tecnologia, proporcionando mais eficiência, segurança e rapidez nas ocorrências policiais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que os investimentos realizados nos últimos anos têm fortalecido as forças de segurança em Rondônia. “O objetivo é garantir que as corporações tenham os meios necessários para exercer suas funções com eficiência. Investimos em armamentos, munições, capacitação, valorização profissional e equipamentos modernos para as forças policiais. Para reforçar a segurança pública e assegurar respostas rápidas às ocorrências”.

A nova frota contribuirá diretamente para ampliar a mobilidade das equipes policiais, permitindo maior cobertura das áreas urbanas e rurais, além de reforçar a atuação estratégica das unidades operacionais. A iniciativa também assegura melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam diariamente na prevenção e combate à criminalidade.

MODERNIZAÇÃO DA FROTA

O secretário da Sesdec, Hélio Pachá, enfatizou que esta é apenas a primeira etapa de um amplo processo de renovação da frota da segurança pública estadual. “Hoje estamos entregando 50 veículos, mas, ao todo, serão 321 viaturas destinadas à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Técnico-Científica. A distribuição será definida estrategicamente pelos comandantes e diretores das forças, conforme os levantamentos operacionais e as necessidades de cada região. Modernizar a frota significa oferecer mais suporte às equipes, fortalecer o trabalho integrado das instituições e garantir mais segurança tanto para os profissionais quanto para a população”.

O secretário também anunciou novos investimentos voltados à segurança pública, incluindo a aquisição de 46 viaturas semiblindadas que irão reforçar as operações especializadas no estado. Parte dos veículos já se encontra em Porto Velho, passando pelos procedimentos de regularização e preparação para futuras entregas.

A solenidade reuniu representantes das forças de segurança, autoridades estaduais e gestores das instituições que compõem o sistema de segurança pública de Rondônia. A entrega das viaturas reforça o compromisso do governo de Rondônia com investimentos permanentes na modernização das corporações, valorização dos profissionais e fortalecimento das ações integradas que vêm contribuindo para manter a segurança do estado.