Por Jean Carla Costa

Publicada em 23/05/2026 às 11h37

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), segue fortalecendo a agricultura familiar através do programa Porteira A Dentro, que leva mecanização e serviços essenciais diretamente às propriedades rurais.

Um dos produtores beneficiados é o agricultor agroecológico José Maia, da Chácara Santa Maria, que recebeu atendimento para construção de reservatório de água e preparo do solo para novos plantios. “Esse benefício público chega até nós produtores e ajuda muito. O programa vai contribuir na irrigação e também na correção do solo para o plantio de macaxeira, banana e frutíferas”.

José Maia também ressaltou a economia gerada pelo programa. “Eu teria que investir cerca de 10 a 12 mil reais nesse serviço. O Porteira A Dentro otimiza tempo e recurso para quem vive da produção rural”.

Em setembro de 2025, a Semagric recebeu o reforço de quatro tratores agrícolas, ampliando a capacidade de atendimento aos produtores rurais de Porto Velho. Os equipamentos foram adquiridos por meio do Convênio nº 942128/2023, viabilizado através de emenda parlamentar da deputada federal Cristiane Lopes, com investimento total de aproximadamente R$ 904 mil.

Ainda em 2025, o programa Porteira A Dentro habilitou 95 agricultores por meio do edital 01/2025. Desse total, 48 produtores já foram atendidos, enquanto outros 47 seguem habilitados para receber os serviços ao longo de 2026.

Atualmente, as equipes da Semagric atuam em localidades como os assentamentos Joana D’Arc I, II e III, Gleba Aliança, Gleba Cuniã, São Domingo e Terra Santa, realizando serviços de gradagem de solo, limpeza de pousio, período de descanso da terra para recuperação do solo, manutenção de reservatórios de água e outras ações de apoio à produção rural.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que o fortalecimento da agricultura familiar é uma das prioridades da gestão municipal.

“Estamos investindo na mecanização e no atendimento direto ao produtor rural porque sabemos da importância do homem e da mulher da zona rural para a economia e para a alimentação da nossa população. O Porteira A Dentro é um programa que gera desenvolvimento, renda e mais dignidade para quem produz”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, o programa tem sido fundamental para ampliar o atendimento aos produtores e fortalecer a produção rural no município.

“Nosso objetivo é garantir que o produtor tenha condições de produzir com qualidade, aumentar sua produtividade e gerar renda dentro da sua propriedade”, ressaltou o secretário.

Além de fortalecer a produção agrícola, o programa também valoriza o papel do produtor rural no abastecimento da cidade. “Nós produzimos alimento limpo, sem agrotóxico, e o consumidor precisa valorizar o agricultor”, finalizou José Maia.