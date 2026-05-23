Graças à atuação do TCE, obras da UPA Leste, Maternidade Mãe Esperança avançam e ala do Hospital de Base será reestruturada

Evitar que a falta de estrutura coloque vidas em risco e assegurar atendimento digno às famílias é uma urgência social.
Com esse objetivo, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) acompanha, de forma contínua, as reformas da UPA da Zona Leste, da Maternidade Mãe Esperança e do Hospital de Base (HB) Ary Pinheiro, colaborando para acelerar entregas e garantir que o cidadão tenha acesso a serviços de saúde mais eficientes, transparentes e resolutivos.
Na UPA Leste, a equipe do TCE-RO pôde verificar os avanços
As visitas integram um ciclo de fiscalização sistemática, com registros técnicos, verificação de marcos de obra e recomendações para preservar qualidade e funcionalidade das unidades após a conclusão.
FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA ALINHADA AO MODELO CHAP E M-RAIG
O TCE-RO realizou visitas técnicas às três unidades, duas gerenciadas pelo Município de Porto Velho, a UPA Zona Leste e a Maternidade Mãe Esperança, e a outra, pelo Governo do Estado, o Hospital de Base.
A ação integra o processo de monitoramento das reformas e se harmoniza com as novas tecnologias de gestão implementadas no Tribunal de Contas: o modelo CHAP (Conhecimento, Habilidade, Atitude e Propósito) e a Matriz de Resultados e Avaliação de Impactos Gerados (M-RAIG).
Trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas busca induzir melhorias na saúde
Desenvolvidas pelo presidente do TCE, Wilber Coimbra, as tecnologias representam uma engenharia institucional que confere racionalidade, previsibilidade e verificabilidade à ação pública.
É o caso das fiscalizações das obras nas unidades de saúde: a atuação do Tribunal garante que as etapas sejam cumpridas dentro do cronograma e do orçamento, com transparência, especialmente em relação aos contratos firmados, e coerência entre projeto, execução e entrega à sociedade.
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) acompanha, de forma contínua, as reformas em unidades de saúde da Capital
O acompanhamento é realizado por auditores de controle externo do TCE, em diálogo permanente com a equipe técnica do município e os fiscais dos contratos, verificando prazos, execução física e conformidade.
NA UPA ZONA LESTE, AVANÇOS PARA ENTREGAR A OBRA EM JULHO
Na fiscalização realizada nesta quinta-feira (22/5), na UPA da Zona Leste, a equipe do TCE pôde verificar o avanço das obras.
Trabalho de fiscalização do TCE-RO tem como foco a melhoria dos serviços ao cidadão
Quando o órgão começou o acompanhamento, a obra estava com 3% do total executado e com prazo vencido. Foi proposta uma readequação no cronograma, com foco na priorização do término da obra e consequente abertura para utilização pela população.
Na fiscalização, pôde-se constatar que, atualmente, a obra encontra-se com 50% executada e com previsão de término para 7 de julho.
RITMO ACELERADO NA MATERNIDADE
Na vistoria à Maternidade Mãe Esperança, a equipe do Tribunal de Contas constatou o estado avançado da reforma da unidade.
Fiscalização do TCE-RO em ação nas unidades de saúde
Em ritmo acelerado, a execução da obra está em 80%, restando serviços de acabamento, como instalação do forro, lixamento do piso e pintura. A previsão é de entrega para 19 de julho.
NO HB, FOCO É ATENDIMENTO A PACIENTES VÍTIMAS DE TRAUMA
No Hospital de Base, as reformas envolvem a ala Ortopedia 1, uma das principais áreas destinadas ao atendimento de pacientes ortopédicos, especialmente vítimas de trauma, que é uma das maiores demandas da unidade hospitalar.
No Hospital de Base, as reformas envolvem a ala Ortopedia 1
Segundo informações, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), responsável pela unidade hospitalar, analisa a planilha orçamentária apresentada pela empresa para a realização da obra no HB.
Após o aceite, será emitida a ordem de serviço, com cronograma para conclusão de 150 dias.
CONTROLE EXTERNO INDUZINDO MELHORIAS NA SAÚDE
A atuação do TCE-RO confirma que o controle externo é uma ferramenta de proteção social: mais que verificar contratos, induz melhorias que se traduzem em cuidado, segurança e dignidade no atendimento à saúde.
Na UPA da Zona Leste, o TCE verificou que 50% dos serviços já foram executados
Ao garantir que a UPA da Zona Leste, a Maternidade Mãe Esperança e o Hospital de Base Ary Pinheiro avancem com qualidade, o Tribunal contribui para transformar recursos públicos em serviços essenciais concretos para quem mais precisa: a população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!