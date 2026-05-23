Cilindro balizador é a nova ferramenta nas ruas da capital

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 23/05/2026 às 11h25

Com eficácia considerada extremamente alta na organização do tráfego e na prevenção de acidentes viários, o cilindro balizador é a nova ferramenta de segurança implantada pela Prefeitura de Porto Velho em importantes vias e cruzamentos da capital rondoniense.

Nova ferramenta já começou a ser utilizada em pontos da Estrada da Penal

Inibindo manobras perigosas em pontos de grande fluxo de veículos dentro do perímetro urbano, os balizadores funcionam como uma espécie de barreira visual psicológica, melhorando de forma imediata a percepção espacial dos motoristas quanto aos limites estabelecidos na pista.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, os novos cilindros balizadores já estão ajudando a organizar pontos importantes da cidade, orientando melhor os condutores e reduzindo os riscos de acidentes.

“É mais uma ação dentro do pacote que está mudando a mobilidade da nossa capital, junto com a Faixa Verde, direita livre e outras melhorias que fazem Porto Velho andar para frente”.

O secretário municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Iremar Torres, ressaltou que os equipamentos fazem parte de um conjunto de medidas voltadas à melhoria da mobilidade urbana e à redução de acidentes em vias estratégicas.

De acordo com o Léo Moraes, os novos cilindros balizadores já estão ajudando a organizar pontos importantes da cidade

“Os cilindros balizadores auxiliam diretamente na organização do fluxo de veículos, oferecendo mais segurança aos motoristas e contribuindo para um trânsito mais eficiente. Estamos atuando com planejamento técnico para ampliar essas intervenções em pontos que apresentam maior necessidade de ordenamento viário”, afirmou o secretário.

Produzidos em poliuretano ou polietileno extra flexível, os equipamentos também ajudam a proteger os veículos, funcionando no chamado efeito “João Bobo”, dobrando ao receber impactos sem causar grandes danos.

A nova ferramenta já começou a ser utilizada em pontos da avenida Jorge Teixeira e da Estrada da Penal, devendo avançar nas próximas semanas para outros cruzamentos estratégicos, como a região da avenida Raimundo Cantuária com Nações Unidas