Incra destina R$ 39,2 milhões em créditos para famílias de assentamentos rondonienses

Por Assessoria Incra (RO)

Publicada em 23/05/2026 às 12h00

O Incra Rondônia segue ampliando as ações de desenvolvimento rural nos assentamentos e programou até o momento R$ 39,2 milhões em créditos destinados à habitação rural, reformas habitacionais e à produção, sendo R$ 22.700.000,00 já contratados.

Foram liberados na quinta-feira (21) o Crédito Instalação em assentamentos localizados nos municípios de Ariquemes, Chupinguaia, Corumbiara, Cujubim, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Nova Mamoré, Parecis, Porto Velho, Vale do Anari e Vilhena, totalizando R$ 9,176 milhões destinados às modalidades Fomento, Apoio Inicial, Fomento Mulher e Fomento Jovem.

As modalidades têm como objetivo fortalecer a produção rural, apoiar famílias recém-instaladas, ampliar a autonomia produtiva das mulheres assentadas e incentivar a permanência da juventude no campo com geração de renda e oportunidades produtivas.

Habitação e créditos produtivos

Dentro do planejamento para 2026, o Incra já realizou a contratação de 100 unidades habitacionais e de 1.500 créditos produtivos destinados às famílias assentadas da reforma agrária. Já a etapa de contratação das 300 reformas habitacionais terá início nesta segunda-feira.

O superintendente do Incra Rondônia, Luís Flávio Carvalho Ribeiro, destacou que o trabalho envolve presença contínua das equipes nos assentamentos . “Estamos ampliando investimentos e levando atendimento diretamente às comunidades rurais, garantindo que as políticas públicas avancem de forma concreta nos assentamentos. O objetivo é fortalecer produção, habitação, geração de renda e desenvolvimento rural em várias regiões de Rondônia”, afirmou.

Segundo a asseguradora de crédito na superintendência regional, Rosilene Ferreira, a operacionalização dos créditos exige planejamento técnico, orientação às famílias e cumprimento das etapas previstas em legislação.

“O acesso ao Crédito Instalação não funciona por solicitação individual imediata. Depende de programação operacional, análise documental, elaboração de projetos e atendimento aos critérios técnicos definidos para cada modalidade. Por isso, as mobilizações em campo e reuniões orientadoras são fundamentais para garantir segurança e efetividade na aplicação dos recursos”, explicou.

O Incra também esclarece que os assentamentos contemplados são definidos conforme critérios técnicos e planejamento operacional anual, priorizando áreas com maior número de famílias que ainda não acessaram determinadas modalidades de crédito. Os projetos são elaborados pela Emater-RO.