Vereadora denuncia abandono de pacientes no Hospital Regional de Cacoal e cobra providências urgentes para salvar vidas

Por Ascom

Publicada em 23/05/2026 às 11h05

A vereadora Amália Milani entrou no Ministério Público de Cacoal com uma denúncia por conta do grave descaso com que estão sendo tratados os pacientes do Hospital Regional de Cacoal (HEURO). A vereadora publicou um vídeo feito no dia 8 de maio, com dezenas de pacientes abandonados em macas improvisadas ao longo dos corredores do hospital, incluindo pessoas que haviam acabado de passar por cirurgias delicadas e que estavam expostas a todo tipo de fatores infectantes.

“Vi que a administração do hospital não estava nem um pouco incomodada com a seriedade dessa situação, nem tampouco o secretário de Saúde. Somente os funcionários estavam preocupados, sofrendo junto com esses pacientes. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes, fazendo tudo que estava ao seu alcance, mas sem qualquer apoio da direção do hospital. Por isso, fiz um registro detalhado de cada paciente e decidi entrar com essa denúncia no MP”, declarou Amália.

A vereadora foi ao hospital para visitar um amigo que estava internado há vários dias e sem diagnóstico. “A esposa dele já estava desesperada e me pediu para ir até lá. Quando cheguei, fiquei em estado de choque. Este paciente estava num leito improvisado, e assim como ele, havia 56 pacientes internados naquele corredor imenso, sem nenhum banheiro por perto, sem qualquer estrutura mínima de atendimento, até sem água”, confirmou. “Não tinha nem sequer um lençol pra trocar no leito desses pacientes”.

Ela conta que, em certo momento, teve que “improvisar um lençol como se fosse uma cortina, segurando com a mão, para cobrir um paciente que precisava que limpassem suas fezes”. Disse ainda que, “quando o filho desse paciente terminou de limpar, eu pedi perdão pelo descaso ao qual seu pai estava sendo submetido”.

A vereadora fez um registro detalhado de todos que estavam ali. “Havia um paciente que estava no pós-cirúrgico imediato após a retirada do apêndice, paciente que trocou a prótese ortopédica do quadril por causa de uma infecção ocorrida no centro cirúrgico, e que estava no meio daquele corredor, exposto a todo tipo de fatores infectantes”. Ela confirmou que havia pacientes há vários dias naquela situação, inclusive idosos com mais de 80 anos. “Tudo isso eu tratei de registrar para poder entrar com essa denúncia no Ministério Público”.

Cacoal registrou 752 mortes por Covid e liderou o ranking de vítimas na pandemia no interior de Rondônia

Municípios com uma população maior que Cacoal tiveram números menores de óbitos, isso demonstra que os graves problemas relacionados ao atendimento na área de saúde de Cacoal são antigos e têm sido negligenciados pelos responsáveis. Um relatório do Observatório Nacional de Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade, de Grande Impacto e Repercussão, mostra que Cacoal foi o município do interior do Estado que registrou o maior número de mortes em decorrência da pandemia de Covid-19. O relatório é produzido por iniciativa dos Cartórios de Registro Civil do Brasil, que recebem os registros de óbitos pela doença em todo o país.

Cacoal registrou 752 mortes pela Covid-19, superando inclusive cidades maiores, como Ariquemes (691), Ji-Paraná (439) e Vilhena (382) e muito acima de cidades de médio porte, como Jaru (106). A atualização do Portal da Transparência pelos registros de óbitos lavrados pelos Cartórios de Registro Civil obedece a prazos legais. A família tem até 24h após o falecimento para registrar o óbito em Cartório que, por sua vez, tem até cinco dias para efetuar o registro de óbito, e depois até oito dias para enviar o ato feito à Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), que atualiza a plataforma.

Fonte: https://transparencia. registrocivil.org.br/especial- covid