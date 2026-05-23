Zé Felipe começa a seguir atriz após incentivo da babá do filho; saiba quem é

Por R7

Publicada em 23/05/2026 às 11h16

Nos stories do Instagram, o cantor surgiu questionando a babá de José Leonardo, seu filho caçula, sobre o motivo de ela ter pedido para ele seguir a atriz.

“Por que você mandou eu seguir a mulher lá?”, perguntou o ex-marido de Virginia, enquanto a funcionária não conseguia conter a risada. Em meio à zoeira, ela ainda soltou: “Esse homem é o cão, não dá um pingo de paz”.

Sem entender nada, o cantor ainda resolveu “tirar satisfação” com o próprio filho: “Ô, José. Ô, cara. Ah, velho, não”.

A cena rapidamente viralizou e os comentários tomaram conta da publicação. “As babás fazendo de tudo para o Zé Felipe não voltar com Virginia. Lembro que elas amavam a Ana”, escreveu um internauta. “Alanis Guillen é uma das mulheres mais lindas do Brasil e ainda é uma atriz muito talentosa”, comentou outro.

O detalhe é que, até o momento, a artista ainda não seguiu o cantor de volta... mas isso não impediu os fãs de criarem teorias sobre o assunto.

Desde o término com Ana Castela, anunciado no fim de dezembro de 2025, Zé Felipe segue sem assumir um novo relacionamento. Já Alanis Guillen está solteira desde março de 2026, quando colocou um ponto final no namoro de cerca de quatro anos com a produtora Giovanna Reis.