Globo perde estrelas de casal viral de Três Graças

Por Gabriel de Oliveira

Publicada em 23/05/2026 às 11h04

As atrizes Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky deixaram oficialmente o elenco fixo da Globo após o fim de Três Graças. As artistas não renovaram contrato com a emissora depois do encerramento da novela, exibida até o último dia 15 na faixa principal da programação.

As duas ganharam destaque nas redes sociais ao interpretar Lorena e Juquinha, casal apelidado pelo público de Loquinha durante a trama criada por Aguinaldo Silva. Segundo informações da Folha de S.Paulo, Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky tinham contratos por obra e foram desligadas da emissora na semana passada.

A Globo iniciou conversas para tentar novos acordos com as atrizes, mas as negociações não avançaram até uma definição. Com isso, ambas ficaram livres para aceitar propostas de outras produtoras e plataformas do mercado audiovisual.

O casal Loquinha se transformou em um dos principais fenômenos de repercussão de Três Graças nas redes sociais. Vídeos com cenas das personagens circularam fora do Brasil e ultrapassaram 50 milhões de visualizações na internet. A repercussão levou a Globo a lançar uma produção derivada baseada na história das personagens, aumentando ainda mais o alcance digital da novela.

A mininovela Loquinha também registrou forte desempenho nas plataformas digitais da emissora. Segundo dados divulgados pela emissora, a produção ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações nas redes sociais. O desempenho ajudou a firmar Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky entre os nomes de maior repercussão do elenco jovem de Três Graças durante a exibição do folhetim.