Alero no Agro: novo caminhão agiliza transporte de café em Cacoal

Por Laiara Gonçalves

Publicada em 23/05/2026 às 10h41

O novo caminhão adquirido pela associação já tem feito a diferença na vida do produtor de café em Cacoal (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O tempo que antes pesava na rotina dos produtores de café da Linha 12, em Cacoal, foi reduzido com a chegada de um caminhão adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). O veículo passou a atender a Associação Rural Nova Esperança e tem ajudado agricultores familiares no transporte da produção, no ganho de agilidade e na organização do trabalho durante a safra.

A entrega do caminhão encerrou uma espera de cerca de oito anos da associação. Segundo o atual presidente da entidade, Romário Francisco Neto, o pedido começou ainda na gestão de seu pai, Romeu Francisco, que presidia a associação e acreditou até o fim na conquista do equipamento.

“Foi uma demora, mas foi uma conquista. A palavra hoje é gratidão, porque nós tínhamos desistido. A única pessoa que ainda acreditava era meu pai. O deputado falou que tinha prometido o caminhão e que era o caminhão que nós iríamos ter”, afirmou Romário.

O veículo, um Mercedes 1719, foi destinado para atender principalmente os produtores de café. De acordo com a associação, a mudança foi imediata na logística. Antes, o caminhão antigo precisava fazer mais viagens para transportar a mesma quantidade de café. Agora, o novo veículo praticamente dobrou a capacidade de carga e reduziu pela metade o tempo de trabalho em parte das operações.

O caminhão adquirido foi um Mercedes 1719 (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

“Esse caminhão puxa duas viagens do pequeno. Hoje, com quatro pessoas, a gente busca a produção em cerca de 45 ou 50 minutos. Melhorou em agilidade, economia e ganho de tempo”, explicou Romário.

Na prática, a associação leva o caminhão até as propriedades, recolhe o café já ensacado, transporta a produção até a estrutura da entidade e auxilia no processo de secagem e beneficiamento. O trabalho também inclui a disponibilização de sacarias, apoio no carregamento, organização da produção e, em alguns casos, auxílio na comercialização.

Atualmente, a Associação Rural Nova Esperança reúne cerca de 40 famílias associadas e também atende produtores da comunidade conforme a demanda. Além do café, o caminhão pode ser utilizado em outras necessidades do campo, como transporte de ração para produtores de leite e apoio a pequenas entregas, mas o foco principal neste período é a safra cafeeira.

Para Romário, a estrutura da associação tem papel direto na permanência e no fortalecimento dos produtores rurais. Ele relata que o trabalho começou de forma simples, com poucos atendimentos no secador, e cresceu com organização, capacitação e participação da comunidade.

Graças ao caminhão, o processo de secagem do grão de café ficou mais ágil (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

“No começo, fizemos poucos secadores. Depois conseguimos orientação, fomos melhorando e este ano temos expectativa de chegar a cerca de 100 ou 120 secadores. A gente trabalha porque acredita que a associação faz diferença”, disse.

Alero no Agro

A atuação da Assembleia Legislativa de Rondônia no setor produtivo tem sido destacada na série especial "Alero no Agro", que mostra como os investimentos públicos chegam às comunidades rurais e impactam a vida de agricultores familiares em diferentes regiões do estado. Os conteúdos estão disponíveis no portal institucional da Assembleia Legislativa e no canal oficial da Alero no YouTube, ampliando o acesso da população às informações relacionadas às ações desenvolvidas em apoio ao setor agropecuário do estado.

Em Cacoal, município reconhecido pela força da cafeicultura, o caminhão representa mais do que um reforço para o transporte. Ele diminui o tempo gasto entre a lavoura e a associação, reduz o esforço dos produtores e melhora a capacidade de atendimento durante um dos períodos mais importantes do ano para quem vive da produção de café.

Às vésperas da 13ª Rondônia Rural Show Internacional, a história da Associação Rural Nova Esperança mostra como o apoio da Alero ao setor produtivo contribui para melhorar a estrutura de trabalho no campo, fortalecer associações rurais e garantir mais condições para que a produção chegue com qualidade até o mercado.