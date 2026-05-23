Bárbara Evans se pronuncia sobre boatos de romance com Neymar

Por R7

Publicada em 23/05/2026 às 11h01

Bárbara Evans, de 35 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para se pronunciar sobre os boatos de que teria vivido um romance com Neymar, de 34, em 2011. A influenciadora, filha de Monique Evans, falou do assunto em uma publicação de um perfil no Instagram que listava as namoradas do craque e a colocou entre elas.

“Da minha parte, posso afirmar que é mentira”, escreveu Bárbara nos comentários.

Mesmo assim, alguns seguidores não acreditaram na influencer, que fez questão de enfatizar que nunca esteve com Neymar. “Nunca nem o vi pessoalmente! Não criem coisa! Já disse, da minha parte é mentira”, garantiu.

Bárbara é casada com o empresário Gustavo Theodoro desde 2022 — eles começaram o relacionamento em 2018. Os dois são pais de Ayla, de 4 anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 2.

Já Neymar está desde 2021 em um relacionamento de idas e vindas com Bruna Biancardi. Os dois são pais de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 10 meses. O jogador ainda é pai de Davi Lucca, de 14 anos, com Carol Dantas, e Helena, de 1 ano e 8 meses, filha da influenciadora Amanda Kimberlly.